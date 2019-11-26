Правозащитники требуют освобождения афганских активистов, раскрывших педофильскую сеть

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала спецслужбы Афганистана освободить двух афганских активистов, которые были арестованы после разоблачения сети педофилов, растливших сотни мальчиков.

В заявлении, опубликованном в понедельник, лондонская правозащитная группа заявила, что Муса Махмуди и Эсанулла Хамиди были задержаны Национальной службой безопасности (НСБ) в четверг, когда они направлялись на встречу с послом Европейского союза в Кабуле.

Махмуди, социальный работник по делам молодежи, рассказал местному телеканалу TOLO News, а также газете The Guardian, что в сеть педофилов в провинции Логар к югу от столицы были вовлечены учителя и местные чиновники.

По сообщениям The Guardian, по меньшей мере, 546 мальчиков из шести школ подверглись сексуальному насилию. Власти не подтвердили эти обвинения.

The Guardian также сообщила, что некоторые жертвы были убиты, добавив, что правозащитники обнаружили более 100 видеороликов со сценами сексуальное насилие.

Роль Эсануллы Хамиди в раскрытии скандала пока не ясна, и он не упоминался в истории The Guardian.

«Спецслужбы Афганистана должны немедленно освободить этих правозащитников», - заявила активистка Amnesty Самира Хамиди.

«Им грозят пытки и другие виды жестокого обращения. Вместо того, чтобы наказывать их за высказывание против этих ужасных преступлений, власти должны похвалить их за их работу».

Представитель губернатора провинции Логар Дидар Лаванг подтвердил арест Махмуди.

«Он был арестован после того, как люди Логара попросили правительство арестовать его и допросить его о педофильной сети в школах», - сказал Лаванг агентству AFP.

Махмуди сказал Amnesty, что ему поступают угрозы смерти от людей, обвиняющих его в «опорочивании людей Логара».

Кабульские чиновники пока никак не прокомментировали задержания.

Сексуальное насилие широко распространено в Афганистане, несмотря на все усилия по пресечению преступлений. В некоторых районах Афганистана по-прежнему допускается практика бача-бази, или «игр мальчиков», когда старшие мужчины заставляют мальчиков одеваться в женскую одежду, танцевать, а затем заниматься с ними сексом.

Эта культура (если ее можно так назвать) была основательно подавлена в период правление талибов*, однако получила второе дыхание с интервенцией американцев, и особенно с приходом к власти их афганских союзников.

* - запрещены в РФ