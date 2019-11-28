Новая утечка китайских документов о репрессиях в Синьцзяне - VICE News

Считается, что за последние три года около 1 миллиона китайских мусульман были отправлены в школы (на самом деле лагеря) «перевоспитания» в регионе Синьцзян. «Студенты» содержатся в хорошо охраняемых, похожих на тюрьму учреждениях с двойными запертыми дверями и подвергаются 24-часовому надзору. Общение с внешним миром дозволяется редко, если вообще дозволяется. Среди них есть информаторы, которые мешают людям организовываться.

У каждого существует оценка, основанная на таких вещах, как насколько хорошо он изучил китайский язык (мандарин), и как он принимает то, что коммунистическое китайское государство считает правильной идеологией. Если их оценка увеличивается, то у них больше шансов выбраться. Если с оценкой плохо, их наказывают. Они должны посещать занятия, где им рассказывают, как быть образцовыми гражданами Китая, и где они должны каяться в экстремистских мыслях, которые, по мнению государства, распространяются среди его мусульман.

Так начинается репортаж VICE News, в чьи руки попало руководство по управлению этими лагерями перевоспитания. Как сообщает VICE News, в письменном руководстве изложены конкретные, жестокие подробности, как именно Коммунистическая партия Китая инструктирует местных чиновников управлять лагерями перевоспитания. Цель состоит в том, чтобы ассимилировать давно маргинализованные религиозные и этнические меньшинства в культуру, язык и верования ханьцев, включая безоговорочную поддержку компартии.

Секретный восьмистраничный документ, по-видимому, был написан внутрипартийной комиссией по политическим и правовым вопросам в регионе Синьцзян и датирован 2017 годом, когда Китай начал свою систему лагерей. В нем содержатся подробные инструкции по «стандартизации работы» лагерей перевоспитания, которые в основном служат руководством по эксплуатации.

Считается, что утечка документа произошла благодарю одному чиновнику, работающему на правительство Китая в Синьцзяне. Этот чиновник отправил его источнику VICE News, который собирал информацию о ситуации в Синьцзяне, и который живет за пределами страны. Чиновник сказал, что миру необходимо увидеть этот документ, и выразил желание положить конец трудным временам, с которыми сталкиваются уйгуры.

«Этот документ является явным указанием на то, что эти центры профессиональной подготовки фактически являются тюрьмами», - сказал Джеймс Миллвард, ученый-китаевед и историк из Джорджтаунского университета.

Лагеря, в которых проживают этнические уйгуры и казахи, окутаны тайной. Китай назвал их центрами добровольного обучения, призванными обуздать экстремизм, но люди, прошедшие через них, в том числе несколько человек, которые обращались к VICE News, описали условия в полном соответствии с этими документами. Они также рассказали о физических и психологических пытках.

Руководство является последней утечкой внутренних документов, касающихся массового заключения китайских меньшинств. Недавно New York Times опубликовала на более чем 400 страницах внутренние документы о том, как началась программа, и как она продолжалась, несмотря на сопротивление со стороны отдельных правительственных чиновников. Министерство иностранных дел Пекина осудило доклад и обвинило авторов в неверном толковании документов, но оно не стало отрицать, что документы были настоящими.

Утечка документов является чрезвычайно опасным делом для китайских чиновников - если их поймают, им грозит тюремное заключение. Тот факт, что секретные документы становятся доступными, говорит о том, что некоторые чиновники глубоко обеспокоены лагерями Синьцзяна.

С тех пор два источника сообщили VICE News, что правительственным чиновникам было поручено сжечь все бумажные документы, связанные с Синьцзяном, и ограничить доступ к оставшимся цифровым копиям, которые теперь должны храниться только на одном компьютере в каждой местности.

«Это наиболее полное описание тюремного аспекта лагерей, которое я встречал. Из него ясно видно, что это не школы и не студенты», - сказал Даррен Байлер, антрополог и исследователь уйгурских репрессий в Университете Колорадо. «Уровень детализации в этом письме указывает на уровень глубоких знаний о работе инфраструктуры лагеря».

В лагерях перевоспитания Китая

Лагеря перевоспитания были открыты около трех лет назад как последний ответ Пекина на недовольство властями Китая в регионе, и в настоящее время в них проживает 1 миллион человек, согласно организациям, на которые ссылается Организация Объединенных Наций. Эта напряженность приводила к случайным столкновениям и инцидентам с применением насилия в течение прошлых десятилетий, в том числе к беспорядкам в 2009 году, в результате которых погибли почти 200 человек (по сообщениям, большинство из них были китайцами-ханьцами), а также к нападению в 2014 году на рынке, когда погибли 39 человек. Пекин обвиняет в этих беспорядках исламский экстремизм и этнический сепаратизм, и в ответ широко расправляется со всем уйгурским народом.

Китай отвергает растущее международное осуждение его программы массовых задержаний мусульман, большинство из которых - уйгуры. Пекин заявляет, что его «центры профессиональной подготовки» предотвращают террористические акты и способствуют развитию и процветанию всего региона. Но в руководстве, по сути, описаны тюрьмы строгого режима.

Документ был написан в большом регионе Синьцзяна. Неясно, насколько широко он был распространен, но в некоторых инструкциях говорится, что ему должны следовать «все населенные пункты». И это руководство соответствует тому, что рассказывают о лагерях те, кто там был.

Уйгуры и казахи в Синьцзяне, а также те, кто сейчас живет в Европе и Америке, описывают лагеря как тюрьмы, изобилующие психологическим насилием. В документе отмечается, что наказание задержанных разрешено, но не описывается подробно, какое это должно быть наказание. Бывшие задержанные рассказывают, что физическое, словесное и сексуальное насилие также распространены.

Документы описывают необходимость строгой безопасности многократно и очень подробно. Одна директива гласит: «Строгое управление ключами дверных замков, дверями общежития, двери в коридоры и напольные двери должны быть дважды заперты», а другая рекомендует: «Строго соблюдайте 24-часовую смену».

В документе указывается, что должностные лица должны «строго контролировать» каждую деталь жизни заключенных, «предотвращать побег во время занятий, приема пищи, использования туалета, купания, лечения, посещения семьи и так далее».

В справочнике говорится, что безопасность персонала должна сочетаться с обширной технологией видеонаблюдения, предназначенной для захвата каждого движения находящихся внутри. «Видеонаблюдение за общежитиями и классными комнатами должно быть полным, без каких-либо слепых зон, чтобы дежурные охранники могли контролировать в режиме реального времени, вести подробный учет и немедленно сообщать о подозрительных действиях», - говорится в руководстве.

Оно также инструктирует персонал лагеря набирать информаторов среди заключенных. «Создавайте секретные силы, используйте информаторов, чтобы люди не вступали в сговоры, создающие проблемы», - говорится в документе.

«То, что они здесь описывают, требует огромных затрат и времени, а также полной реорганизации различных департаментов местного управления, включая общественную безопасность, судебную систему, образование и гигиену», - говорит Милвард, эксперт из Джорджтаунского университета.

В документах говорится, что «студенческая» жизнь должна быть очень дисциплинированной, в военном стиле. «Студент должен иметь назначенную кровать, выстроиться в том же порядке, сидеть на назначенном месте в классе, занимать постоянную позицию во время обучения навыкам, и ему строго запрещено сменить их без разрешения». Ожидается, что каждый день студенты посещают занятия по изучению мандаринского языка, который указан в документе как «национальный язык», хотя в стране говорят на сотнях языков, включая уйгурский и казахский, наряду с китайским законодательством и профессиональными навыками.

В документе, однако, подчеркивается, что «идеологическое образование» является одной из важнейших целей. Правительственным служащим дано указание «использовать психологическое консультирование», чтобы «содействовать раскаянию студентов» и «помочь им глубоко осознать, почему их прошлое поведение было незаконным, преступным и опасным».

Это означает, что задержанным предлагается публично осуждать любые мысли или поведение, которые могут расцениваться как расстройство состояния. Несколько бывших заключенных сообщили об этом. «Раз в неделю нам приходилось писать о наших сожалениях», - говорит Гульбахар Джелилова, которая находилась в лагере более года с 2017 по 2018 год.

Документ также содержит ряд директив о наказании для тех, кто пойман за нарушение правил. Методы наказания не указаны, но несколько бывших заключенных передали свой опыт.

Гражданин Казахстана Омир Бекали одним из первых рассказал о своем испытании в китайском лагере для интернированных. Он говорит, что сотрудники лагеря заставляли задержанных есть свинину и пить алкоголь, чтобы лишить их благочестия.

«Если мы откажемся от этого, нас ждет пять наказаний», - сказал Бекали, который был бизнесменом в Синьцзяне до того, как его посадили в тюрьму. Он сказал, что его несколько раз избивали и держали в «тигровом кресле» - металлическом стуле, к которому он был привязан - и отправляли в одиночное заключение на длительные периоды времени.

Бекали сказал, что тюремные чиновники также использовали экстремальную температуру для пыток заключенных. «Если было лето, мы должны были стоять голыми, пока не падали в обморок. Если была зима, вставали на голый лед, и они поливали нас водой».

В документе также изложены «выпускные» требования для задержанных. В учреждении надо было провести не меньше года. Они должны были находиться в лагере с самым низким уровнем безопасности, который называется «общим» - два других это «ограниченно регламентированный» и «строго регламентированный». Их общее количество баллов, полученное в результате образования, обучения и «идеологической трансформации» должны соответствовать предписанным стандартам.

И не может быть никаких других смягчающих факторов, которые бы указывали на то, что их нельзя выпускать.

Но даже «выпускной» не означает свободу. Лагеря перевоспитания сопровождаются профессиональным обучением. В руководстве говорится, что все «учащиеся», которые завершили свое перевоспитание, будут затем «включены» в профессиональное образование.

В нем говорится также, что тип обучения должен основываться на занятости «студента», а также на потребностях общества. В прошлом году газета Times сообщила, что заключенных заставляли работать на швейной фабрике, связанной с лагерями.

Освобожденные задержанные также должны подвергаться проверкам, даже после того, как они вновь вернутся в общество. В документе говорится, что «они не должны быть вне поля зрения в течение года», и содержится призыв к официальным лицам продолжать свою «последнюю работу».

«Необходимо строго реализовать надзор и и мониторинг, чтобы ни один человек не провалился в трещины».