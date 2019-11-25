И снова об отморозках и офицерской чести

В конце минувшей недели мы написали о том, что молчание Кремля в связи с нечеловеческим преступлением, совершенным и заснятым его наемниками в Сирии, наглядно свидетельствует о том, с чьего согласия такие преступления совершаются (https://golosislama.com/news.php?id=37590).

В начале этой недели стоит уточнить - уже после того, как была написана эта статья, стало известно о комментарии говорящей головы Кремля Дмитрия Пескова на эту тему. Вот что он сказал:

"Они опубликовали шокирующие фотографии. Удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам".

Ну что же, все предсказуемо - "мы тут не при делах", "ихтамнет", и вообще, это "отпускники" и "частные лица", к которым российское государство никакого отношения не имеет. Комментировать мы это не будем, а лучше, вместо комментария приведем новость на схожую тему с другого конца планеты.

Так, на днях командующий военно-морскими силами США генерал Ричард Спенсер подал в отставку после того, как президент США Дональд Трамп встал на сторону спецназавца из т.н. "морских котиков" Эдварда Галлахера, который обвинялся в совершении военного преступления. Галлахер по всей видимости убил пленного игиловца, также сфотографировавшись на фоне его трупа, в связи с чем против него было начато расследование, которое в итоге заблокировал президент Трамп, вставший на его защиту.

Что тут интересно? С обвинениями в адрес отморозка выступили его же сослуживцы, которые заявили, что он дискредитирует американскую армию, и неоднократно совершал подобные поступки, в том числе стрелял по мирному населению. А боевой генерал Спенсер подал в отставку после того, как Трамп заблокировал расследование этих преступлений, заявив, что не может служить под началом такого главнокомандующего.

В этой связи стоит напомнить, что американская армия это отнюдь не сонм рыцарей в белых перчатках. Список ее военных преступлений велик и, как мы видим, продолжает пополняться в наши дни, а в недавнем прошлом это и Абу Грейб, и расстрелы мирных собраний в Ираке и Афганистане, уже не говоря о том, что делалось во Вьетнаме и т.д.

Но, как мы видим, даже внутри этой армии есть воины с понятием об офицерской чести - как своей личной, так и армии в целом. Эти люди отнюдь не пацифисты - они готовы и воевать, и убивать врага, и неоднократно это делали, но исходят из того, что есть разница между воином, который противостоит подобным себе, и палачом и психопатом, который отыгрывается на безоружных и слабых. Что не менее важно, что есть генералы, способные бросить вызов своему главнокомандующему за то, что он попирает разделяемые ими ценности.

Кстати, еще относительно недавно все это было и в России. Была и масса "афганцев", осудивших войну, в которой участвовали, и боевые генералы, которые осуждали военные преступления и применение армии против мирного населения. Но где они сейчас, в конце 2019 года? Куда-то подевались... Одни загадочно погибли, как генерал Лебедь, другие позабыли о своих принципах в обмен на высокие должности, как генерал Громов, третьи просто тихо доживают свой век.

А вместо них российских военных в мире сегодня представляют обезумевшие садисты и покрывающее их руководство, которому не возразит ни один офицер и тем более генерал.