В Ливии силы Халифы Хафтара сбили итальянский беспилотник

Силы ливийского мятежника Халифы Хафтара заявили, что сбили итальянский беспилотник в западной части Ливии, когда он пролетал над подконтрольной им территорией.

«Мы сбили итальянский беспилотник с помощью зенитной ракеты к северу от Тархуны», - сказал представитель пресс-службы т. н. Ливийской национальной армии Ахмад аль-Месмари.

«Мы все еще ждем объяснения причин, по которым беспилотник пролетел над ливийской территорией», - добавил Месмари.

Ранее министерство обороны Италии заявило, что беспилотник "разбился на ливийской территории во время выполнения миссии", цель которой заключалась в обеспечении безопасности нефтяных платформ и рыбаков у берегов Ливии.

«В настоящее время проводится расследование с целью установления причин инцидента», - сообщил Рим в кратком заявлении, добавив, что «план полета был ранее сообщен ливийским властям».

Про-хафтаровские силы первоначально объявили, что они сбили турецкий беспилотник.

Это случилось спустя несколько дней после того, как посланник ООН в Ливии призвал иностранных участников соблюдать эмбарго на поставки оружия

Гассан Саламе сказал, что «внешние стороны» наносят удары беспилотниками, что увеличивает число жертв среди гражданского населения. Он добавил, что растущее использование опытных наемников усиливает конфликт.