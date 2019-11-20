Министерство образования Турции уволило школьных директоров, устроивших ритуал поклонения Ататюрку

На прошлой неделе мы писали о том, как турецкие любители Мустафы Кемаля в турецких школах буквально заставляли детей поклоняться его образу, переплюнув даже самых яростных религиозных фанатиков. И хотя до окончания культа Кемаля пока что все еще далек, к счастью, хорошие новости тоже не заставили себя долго ждать.

Вся эта история вызвала столь широкий резонанс в Турции, что в рамках специального расследования, проведенного Министерством национального образования о программе памяти Ататюрка от 10 ноября, было принято решение об увольнении директоров некоторых школ. Об этом сообщает турецкий государственный новостной ресурс TRT Haber.

Министерство образования отметило, что некоторые школы отошли от смыслов и значений этого дня, а публичное восприятие этой программы вызвало негативное мнение.

В общем, кто-бы не организовал на самом деле всю эту клоунаду с поклонением Ататюрку, даже упертые кемалисты поняли, что это перебор. А власти уже чистят школы от директоров, не придумавших ничего лучше, чем самый пошлый и дурацкий тоталитарный ритуал в мире.