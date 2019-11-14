Не исламский фанатизм или снова о культе "Ататюрка"

Когда в начале этой недели мы писали о живучести культа Мустафы Кемаля в современной Турции (https://golosislama.com/news.php?id=37517), мы еще не владели фактами, позволяющими судить о том, насколько все запущено.

И не только мы - соответствующая информация стала достоянием широкой общественности даже в самой Турции по мере появления в социальных сетях свидетельств о том, как памятные мероприятия в связи с очередной годовщиной смерти Кемаля прошли не на общегосударственном уровне, а в некоторых образовательных учреждениях.

Так, выяснилось, что в некоторых местах детей заставляли буквально поклоняться этому идолу, то есть, вставать перед ним на колени (https://www.youtube.com/watch?v=BjMXWaBVIuM)

В других случаях детей учили говорить о нем "Ататюрк - мой создатель" (астагфиру Ллах). (https://twitter.com/yildirimhasret/status/1194669691429634048)

Так как случаев этих было достаточно много, они породили кампанию возмущения со стороны родителей, причем, отнюдь необязательно настроенных против Кемаля как такового, но просто обладающих минимальными религиозными знаниями и/или человеческим достоинством. Ведь одно дело уважать какого-то политика как государственного лидера и совсем другое - поклоняться ему как религиозному культу, что явно происходит в данном случае.

История эта поучительна тем, что в очередной раз демонстрирует, как пресловутые светские силы, обвиняющие верующих в мракобесии, подавлении человеческой личности и т.д., и т.п., сами при первой возможности навязывают всем поклонение своим культам, не заботясь ни о свободе выбора, ни об уважении человеческого достоинства.