Протесты в Иране: убиты уже более 100 человек

По данным Amnesty International, по меньшей мере,106 протестующих были убиты в 21 городе Ирана, с тех пор как власти начали жесткую борьбу с беспорядками. Напомним, что тысячи людей с субботы выходят на улицы по всей стране, протестуя против повышения цен на бензин, и требуя свержения режима.

Сообщение правозащитной группы появилось спустя несколько часов после того, как офис ООН поднял тревогу о том, что десятки демонстрантов, возможно, были убиты, поскольку власти начинают открывать беспорядочный огонь по демонстрациям.

Правозащитники считают, что истинное число убитых может достигать 200, но практически полное отключение Интернета в Иране затрудняет проверку сообщений о жертвах.

Выводы Amnesty появились после проверки видеозаписей и сбора свидетельских показаний и информации от активистов за пределами Ирана.

Группа добавила, что высшие должностные лица Ирана, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи, дали зеленый свет кровавому разгрому, выступив с речами, в которых демонстранты были названы «хулиганами» и «мятежниками», а также призвав силы безопасности «выполнять свои обязанности».

Видеозапись, полученная группой, демонстрирует, как силовики используют огнестрельное оружие, водометы и слезоточивый газ для разгона акций протеста, а также избивают демонстрантов дубинками.

Изображения гильз, разбросанных по улицам, доказывают, что власти использовали боевые патроны, что могло привести к большому числу погибших.

Очевидцы сообщили Amnesty, что силы безопасности забирали убитых и раненых с улиц и из больниц, поэтому причины смерти и травмы не могли быть зарегистрированы.

В субботу государственные СМИ сообщили, что с начала протестов было арестовано более тысячи протестующих.

Между тем Корпус стражей исламской революции пообещал в среду, предпринять «решительные» действия против протестующих, если они не воздержатся от демонстраций.

Подобные репрессии против прошлых протестных движений привели к десяткам смертей и массовым тюремным заключениям мирных активистов.

Наибольшее количество жертв отмечено в городах Бандар-э-Махшахр, Джаванроуд и Керманшах, согласно данным Amnesty.

Напомним, что правительство Ирана объявило в пятницу, что цена на бензин будет повышена на 50 процентов для первых 60 литров, купленных в течение месяца, и на 200 процентов для любого дополнительного топлива после этого.

Такая мера усугубляет и без того серьезный экономический спад в Иране, спровоцированный в мае прошлого года, когда США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения 2015 года и вновь применили сокрушительные санкции в отношении Тегерана.

Правительство заявляет, что повышение цен, которое произойдет за несколько месяцев до парламентских выборов, позволит получить финансовую помощь самым нуждающимся домохозяйствам страны.