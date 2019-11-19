Крым: фигуранты "алуштинского дела Хизб ут-Тахрир" остаются под арестом

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир»*​ Руслану Месутову и Эльдару Кантемирову, сообщает издание Крым.Реалии.

Таким образом, оба заключенных останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года.

«18 ноября Верховным судом Крыма рассмотрена моя апелляционная жалоба в интересах моего подзащитного Руслана Месутова. До начала судебного заседания было вынесено определение о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокатом Азаматовым подавались ходатайства об открытии процесса. Суд допустил гласность только во время оглашения решения. Суд посовещался две минуты, однако за это время родственники наших подзащитных не успели попасть в зал суда. Я ходатайствовал о доставлении моего подзащитного в зал суда, однако суд не удовлетворил это мое требование, и мой подзащитный вместе с Эльдаром Кантемировым участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Поэтому обсудить с моим подзащитным вопросы, в которых присутствует какая-то адвокатская тайна, не предоставилось возможным. В итоге суд наши апелляционные жалобы отклонил», – рассказал адвокат Сияр Панич.

Напомним, что после утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны 8 мужчин: Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.​

МИД Украины выразили протест в связи с арестами в Крыму, а также призвали усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

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