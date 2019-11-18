Верховный лидер Ирана поддержал высокие цены на бензин для иранцев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье поддержал повышение цен на бензин, вызвавшее протесты по всему Ирану. В выступлении по государственному телевидению он обвинил противников “Исламской Республики ИРАН» и иностранных врагов в «саботаже», сообщает Reuters.

«Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением… но саботаж и поджог совершаются хулиганами, а не нашими людьми. Контрреволюция и враги Ирана всегда поддерживали саботаж и нарушения безопасности и продолжают это делать», - заявил аятолла Хаменеи, сообщает государственное телевидение.

По сообщениям иранских информационных агентств и социальных сетей, в субботу в Тегеране и десятках городов по всей стране произошли столкновения с силовиками. В этот день правительство повысило цены на бензин.

В субботу официальные лица заявили, что один человек был убит в юго-восточном городе Сирджан, в то время как в сообщениях социальных сетей упоминалось о нескольких других случаях смерти. Протесты сразу же стали политическими.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что доступ в Интернет в Иране был ограничен после протестов по распоряжению совета государственной безопасности.

«К сожалению, возникли некоторые проблемы, несколько человек погибли, а некоторые центры были разрушены», - сказал Хаменеи.

В общем, как обычно, власти Ирана (как и многие другие подобные режимы) вместо признания своей неэффективности, которая выражается, помимо прочего, в ведении бессмысленных войн против суннитского мира, решили все свалить на «саботаж».