Индийские мусульмане требуют в суде пересмотреть решение о мечети в Айодхье

Индийская мусульманская группа заявила, что подаст петицию в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение, согласно которому спорный участок в северной части штата Уттар-Прадеш отдается индусам, чтобы они там построили храм.

Всеиндийский совет мусульманского личного права, объединяющий интеллектуальные и организационные группы, заявил в воскресенье, что будет добиваться пересмотра решения суда.

Напомним, что в знаменательном вердикте от 9 ноября Верховный суд Индии постановил, что земельный участок площадью 2,77 акра (1,1 гектара) в городе Айодхья должен быть отдан индуистам, которые считают, что его местом рождения божества Рамы, физического.

Пятеро судей постановили, что мусульманам будет дадут пять акров земли в другом месте в Айодхье.

«В решении Верховного суда имеются очевидные ошибки, и мы посчитали целесообразным подать ходатайство о пересмотре», - заявил на пресс-конференции член группы Сайед Касим Ильяс.

Главный мусульманский истец по делу, Суннитский совет вакфов, отказался подать ходатайство о пересмотре, заявив, что уважает вердикт.