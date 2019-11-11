Вердикт в Айодхье: суд вынес решение в пользу индуистов

Верховный суд Индии вынес решение в пользу индуистов и отдал им контроль над спорным религиозным объектом в городе Айодхья для строительства храма на месте разрушенной мечети.

Мусульманам будет предоставлено пять акров земли на другом участке в Айодхье, в северном штате Уттар-Прадеш, чтобы они там могли построить мечеть. Такое решение Верховный суд вынес решение в субботу.

В единогласном решении по поводу места, на которое претендовали как индуисты, так и мусульмане, коллегия из пяти судей попросила правительство создать фонд, который построит храм для индуистского «божества» Рамы.

«Решение не является удовлетворительным, но мы его уважаем. Мы проведем обсуждения, а затем примем решение о дальнейших действиях», - цитирует слова новостного канала NDTV Зафарьяб Джилани, юрист Суннитского совета вакфов.

Файзан Мустафа, вице-канцлер юридического университета NALSAR, Хайдарабад, назвал приговор «спорным».

«Судьи старались изо всех сил, чтобы соблюсти своего рода баланс, но в конечном итоге вера возобладала над законом, потому что они [судьи] говорили, что мы ничего не можем поделать с индуистской верой, и если они верят, что Рама родился здесь ... мы должны принять это», - сказал он.

«Вера хороша для целей религии, но может ли она стать основой для разрешения имущественных споров?»

На самом деле, как отмечают эксперты, в этом деле уже очень давно приоритет «мира и безопасности» возобладал над правосудием. С 1949 года, когда индуисты впервые незаконно поместили своего идола в мечеть, суды выносят свои решения с оглядкой на возможную насильственную реакцию индуистской толпы. Тем самым судебная система Индии стала заложницей индуистского шантажа.

Бывший судья Верховного суда Индии Маркандей Катю отметил некоторые маразматические положения вердикта. Например в пунктах 786 и 798 своего решения суд отметил, что мусульманская сторона не представила никаких доказательств, свидетельствующих о том, что с 1528 года, когда была построена мечеть, до 1857 года, она было во владении мусульман, которые совершали там намаз. Но какие доказательства можно привести? Не может быть никаких живых свидетелей, принадлежащих к этому периоду, и хорошо известно, что во время войны за независимость 1857 года почти все архивы были уничтожены. В любом случае, здравый смысл заключается в том, что когда строится мечеть (также как и церковь или индуистский храм) она предназначена для поклонения, а не только для украшения.

Сообщается, что совет попечителей, назначенный правительством, будет сформирован через три месяца, чтобы по существу решить, как поступить со строительством храма.

Альтернативное место для мусульман будет определяться центральным правительством или правительством штата. Отметим, что такую возможность предлагали и мусульманские интеллектуалы.

Премьер-министр Нарендра Моди приветствовал вердикт, сказав, что он «дружески» положил конец многолетнему спору.

«Залы правосудия полюбовно завершили дело, которое продолжается десятилетиями. Каждой стороне, каждой точке зрения было предоставлено достаточно времени и возможности выразить различные точки зрения. Этот вердикт еще больше укрепит веру людей в судебные процессы», - написал Моди в Твиттере.

Напомним, что индуистские фундаменталисты верят, что на том месте, где стояла мечеть Бабри когда то родился Рама, т. н. «бог-воин». Говорят, что первый могольский император Бабур построил мечеть Бабри на месте храма.

Мусульмане же утверждают, что молились в мечети на протяжении многих поколений до 1949 года, когда индуистские активисты разместили своих идолов Рамы. Мусульмане указывают, что нет никаких археологических доказательств, что до мечети здесь располагался храм. К слову, даже судьи Верховного суда признали, что археологические доказательства не подтверждают довод хиндутвы о том, что Бабри Масджид была построен после сноса храма.

460-летняя мечеть была разрушена в 1992 году индуистскими толпами, что вызвало религиозное насилие по всей стране, в результате которого погибло около 2000 человек, большинство из которых были мусульманами.

Пакистан ответил на субботнее решение Верховного суда:

«Это решение разрушило видимость так называемого секуляризма в Индии, дав понять, что меньшинства в Индии больше не находятся в безопасности, они должны бояться за свои убеждения и места поклонения», - говорится в заявлении пакистанского МИД.

«Индийское правительство должно обеспечить защиту мусульман, их жизни, прав и собственности и не быть снова молчаливым зрителем того, как мусульмане становятся жертвами индуистских экстремистов и фанатиков».

Ряд наблюдателей напомнили, что в 2002 году штат Гуджарат в суде утверждал, что на восстановление мусульманских священных мест, разрушенных в ходе погромов, не могут идти государственные средства, потому что это станет нарушением принципа секуляризма. Однако, это правило по видимому не касается индуистских храмов.

Тем временем пока индуисты празднуют, многие мусульмане высказывают свое разочарование. И дело не только в месте для мечети (хотя если бы суд заранее определил место, многим бы стало легче), но и в том факте, что индуистская толпа, убившая тысячи мусульман, осталась безнаказанной. Более того, сегодня в любом регионе Индии толпа, наслушавшись полуголого обкуренного гуру, может уничтожить любую историческую мечеть, потому что якобы она построена на руинах храма какого-нибудь обезьяньего или крысиного «божества». И судьи ради успокоения фундаменталистской толпы никого не накажут, а лишь вынесут решение в пользу погромщиков.

В этом смысле глупо думать, что вердикт в Айодхье приведет к общественному миру. По словам Катю, умиротворение индуистских фанатиков, как мюнхенский пакт 1938 года, только разжигает аппетит агрессора. Вскоре после сноса Бабри Масджид 6 декабря 1992 года начали звучать крики, угрожающие снести мусульманские места поклонения в Варанаси и Матхуре, и нет сомнений, что эти крики станут только громче. Депутат Сакши Махарадж от правящей БДП сказал, что легендарная Джама Масджид в Дели была построена на месте индуистского храма, который должен быть восстановлен. Горячие головы уже призывают даже снести жемчужину и символ Индии - Тадж-Махал - якобы он построен опять же на месте какого-то храма. Лидеры хиндутвы ясно дали понять сразу же после окончания суда, что это только начало.

Как отметил в Твиттере один индийский эксперт, это похоже на то, как если бы хулиган выхватил в школе у ребенка бутерброд, а учитель дал бы «сбалансированное суждение», которое позволяет хулигану оставить у себя бутерброд, а ребенку пообещает кусочек сухого хлеба в качестве «компенсации». О каком мире в такой ситуации может идти речь?