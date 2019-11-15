Решение Конституционного суда: оставят ли верующих в покое в их домах?

"Голос Ислама" не раз освещал тему борьбы силовиков, подстрекаемых РПЦ, с религиозными и молитвенными собраниями в частных домах в путинской России (https://golosislama.com/news.php?id=36620). Поэтому нам хорошо понятны чувства тех, кто с энтузиазмом воспринял вчерашнее постановление Конституционного суда РФ (КС), которое было представлено комментаторами как решение, позволяющее верующим собираться в своих домах для проведения в них коллективных молитв и религиозных собраний.

Но, увы, мы вынуждены остудить пыл таких "оптимистов". Вынесенное вчера постановление КС, с которым мы предлагаем внимательно ознакомиться (http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3506), прежде чем его комментировать, на наш взгляд, мало что изменит в практике борьбы чекистов и попов со всеми инаковерующими - этими новыми изгоями "Русского мира", который по определению понимается как православный с ютящимися на его задворках "традиционными" мусульманами, буддистами и прочими "инородцами" ("славян" там быть не должно).

Прежде всего, надо пояснить, о чем идет речь в этом постановлении. А речь в нем идет не о защите свободы вероисповедания в качестве самодостаточной проблемы - иначе начать надо было бы с отмены "законов Яровой" - а исключительно об использовании помещений "по назначению" или "не по назначению". То есть, это вопрос, касающийся толкования положений Земельного кодекса, что ясно отражено и в самом постановлении, и даже в его названии.

Далее, как видно из текста постановления, принятое решение не является однозначным, как это преподнесли некоторые журналисты и комментаторы, а отличается двусмысленностью. И последнее слово им отдается т.н. "правоприменителям", которыми в условиях путинской России являются все те же окормляемые РПЦ силовики и чиновники: "Если все-таки возникает вопрос о привлечении к административной ответственности собственника за использование земельного участка не по назначению, правоприменителям необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о трансформации жилого помещения в культовое или административное (служебное), размещение которых предусматривается на земельных участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов», «религиозное управление и образование»".

Для того, чтобы "правоприменить" постановление КС в свою пользу, как они это делают и в других аналогичных случаях (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/03/812837-prokurori-schitayut-reshenie?fbclid=IwAR1ff-wkc6CHeeUXppcTsAFz5Gky0SzPMKroeuuedTjUSqpXIKzn1U0z2Ac), им оставляется и лазейка. В нем, в частности, говорится: "КС РФ постановил, что оспоренные законоположения Конституции РФ не противоречат, и разъяснил их конституционно-правовой смысл, согласно которому они не предполагают привлечения к административной ответственности (по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ) собственника земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» и расположенного на нем жилого помещения в случаях предоставления религиозной организации возможности совершать в этом помещении богослужения, религиозные обряды и церемонии, а также использовать адрес этого жилого помещения в качестве адреса религиозной организации и не допускают такого использования этого жилого помещения, когда оно, фактически утратив признаки жилого, приобретает характеристики культового либо служебного помещения религиозной организации".

То есть, когда им будет нужно пресекать религиозные собрания в жилых помещениях, они теперь будут стремиться доказать, что те "утратили признаки жилого и приобрели характеристики культового", на которое разрешительные положения данного постановления не распространяются.

Поэтому даже в рамках сугубо технической области использования помещений "по назначению" или "не по назначению" при проведении молитв, это, конечно, достижение, но очень небольшое. Потому что, главных проблем функционирования религиозных организаций "иноверцев" оно не отменяет. Во-первых, таковым, чтобы использовать подобным образом такие помещения, надо в любом случае зарегистрировать религиозную организацию, что крайне непросто в реалиях путинской России. Но и регистрация религиозной организации тоже не панацея, потому что множество неформатных организаций, как открылись, так и закрылись - и вовсе не из-за использования помещений "не по назначению". Предлоги для их закрытия могли быть самые разные - от нарушений требований пожарной безопасности и неправильного оформления документов и вывесок на помещении, до хранения запрещенной литературы, которая каким-то чудесным для администрации и прихожан образом "находилась" силовиками в нем. Ну а на худой конец, можно было обстрелять автомобиль имама, как это было сделано с одной зарегистрированной религиозной организацией в Москве. И это еще был относительно мягкий вариант, учитывая целый ряд случаев, когда имамов просто расстреливали, в том числе, занимающих высокие должности в самых что ни на есть официальных "духовных управлениях", а не каких-то там местных религиозных организациях (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Словом, все, кого это затрагивает, должны прекрасно понимать, что проблемы со свободой вероисповедания в стране решатся не тогда, когда суд или "правоприменители" сделают какие-то поблажки в вопросах применения Земельного кодекса, санитарных норм, норм пожарной безопасности и т.п. Напротив, в применении всех этих норм все встанет на свои места тогда, когда будут устранены главные причины, препятствующие свободе вероисповедания...