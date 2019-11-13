Как реагировать на "патриотические" вбросы?

Вчера губернатор Калужской областизаявил о том, чтоподдержал его инициативу о придании т.н. стоянию на реке Угра статуса общероссийского праздника (или праздничного дня) со следующего года.

Напомним, что ранее Госсовет Татарстана выступил против этой инициативы, предупредив, что ее реализация "вызовет негативные общественно-политические последствия" (https://golosislama.com/news.php?id=37087). Однако несмотря на это федеральная власть, по словам, губернатора Артамонова решила поддержать инициативу калужан и проигнорировать протесты татарстанцев.

Сразу расставим политические акценты, выведя за скобки исторические, так как всем понятно, что история в данном случае служит только как политический инструмент. Для Калужской области, по территории которой течет река Угра, желание сделать ее своим брендом и вывести этот бренд на общероссийский уровень абсолютно понятно.

Собственно говоря, в полноценном федеративном государстве, никто бы не мешал ей заниматься подобным - это и есть тот федерализм и регионализм, о котором сегодня многие говорят. Но только в том случае, если бы свои бренды и свои памятные даты мог развивать и Татарстан - в том числе бренды Волжской Булгарии, Золотой Орды или Казанского ханства. Так бы существовала определенная конкуренция между подобными регионами, в которую не вмешивался бы федеральный центр, который на то и федеральный, что не должен вставать на сторону одной из частей федерации против другой.

Но происходящее сейчас в т.н. "РФ" свидетельствует о том, что никакой федерацией она не является. Потому что, будь это не так, "федеральная власть" не могла бы себе позволить столь грубо игнорировать позицию и самочувствие одной из крупнейших республик федерации и второго по численности ее народа. Ведь, повторимся, никто не мешает первому по численности ее народу, составляющему большинство в таких субъектах федерации как Калужская область, отмечать в них подобные даты, ни на кого не оглядываясь. Но речь идет о том, что всему сложносоставному народу "РФ" ("Мы, многонациональный народ", - говорится в ее конституции), навязывается унифицированная точка зрения, приемлемая для одних и неприемлемая для других).

Но у этой проблемы есть еще одна важная составляющая. Вчера, в тот же день, когда Владимир Путин поддержал инициативу превратить в общероссийский праздник стояние на реке Угре, он поддержал еще одну инициативу - распространить режим налогообложения т.н. "самозанятых" с отдельных субъектов федерации на всю страну.

Чем интересно сочетание этих двух новостей? Если мы начнем критиковать второе решение, защитники этой власти наверняка нам скажут, что частные лица, зарабатывающие на дому, платят налоги в большинстве стран, а значит и Россия, сталкивающаяся с экономическими проблемами, не должна быть исключением. Допустим. Но зачем тогда одной рукой забирая у людей их кровные деньги, другой направлять их на празднование новых праздников, в которых нет никакой реальной общественной потребности, да к тому же еще и тех, что провоцируют внутри общества конфликты? У нас что, и без того мало "патриотических" праздников, чтобы дополнительные миллионы рублей, которые будут забирать у людей, своим трудом зарабатывающих себе на жизнь, выбрасывать на все эти пляски?

В этой связи позволим себе напомнить то, о чем мы писали совсем недавно, в связи с кампанией в "защиту русского языка", разогнанной соцсетями и СМИ и в итоге возглавленной тем же Путиным (https://golosislama.com/news.php?id=37495). Налицо закономерность, когда подобные "патриотические" вбросы делаются для того, чтобы отвлечь внимание от непопулярных решений власти, будь то сокращение количества бюджетных врачей в регионах или обложение налогами "самозанятых".

То есть, т.н. "патриотизм" используется в качестве операции прикрытия для антипатриотической по сути политики, направленной против граждан России. Поэтому мы должны понимать, что делая подобные вбросы, власть и ее пропагандисты рассчитывают на то, что мы будем реагировать на них именно так, как обычно и реагируем. А именно, покупаться на них, разбиваться на противостоящие лагеря и начинать спорить между собой, будь то о стоянии на реке Угре или о легализации многоженства, то есть, вопросах, абсолютно неактуальных для подавляющего большинства спорящих.

Чего очень не хочет эта власть, так это того, чтобы вместо подобного поведения мы начали игнорировать эти вбросы и задавать ей крайне неприятные вопросы. Например, "где наши конституционные права?", заданные от имени субъектов федерации или многомиллионных религиозных сообществ. Или "где наши деньги?", заданные от имени всех россиян.