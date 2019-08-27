Татарстан отказывается почитать день окончания «ордынского ига»

В Госсовете Татарстана состоялось совместное заседание комитета по госстроительству и местному самоуправлению и комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Члены совета проголосовали за то, что бы Госсовет не поддерживал проект федерального закона об установлении памятной датой Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Отрицательный отзыв будет направлен в Госдуму, как сообщает издание Idel.Реалии.

Напомним, что речь идет о поправках в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которые инициировали власти Калужской области. В документе отмечается, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года "является значительным и памятным событием отечественной истории, итогом которого стало окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и обретение независимости Российского государства с центром в Москве".

Разумеется, в Татарстане прекрасно понимают о чем этот памятный день — о победе «хороших русских» над «плохими татарами» — и справедливо считают, что такая памятная дата разъединит русских и татар.

"Установление 11 ноября всероссийской памятной датой окончание Великого стояния на реке Угре вызовет негативные общественно-политические последствия. Так или иначе в современном общественном сознании стояние на Угре воспринимается как противостояние русских и татар, тогда как это основные государствообразующие народы РФ", — говорится в заключении Института истории Академии наук Татарстана. В республике полагают, что памятная дата "будет препятствовать укреплению многонационального Российского государства".