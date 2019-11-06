Как Путин русский язык защищал

"На патриотизм стали напирать. Видимо проворовались", - эта знаменитая фраза как нельзя лучше подходит к беснованию в "защиту русского языка", которое наблюдается в России уже неделю.

Разогревом для него выступила запись в личном блоге профессора московской Высшей Школы Экономики Гасана Гусейнова, который назвал тот русский язык, на котором говорят нынешние россияне, "клоачным" и посетовал на то, что в России у носителей других языков есть проблемы с доступом к печати на них.

В принципе, одна из тысяч публикаций на просторах социальных сетей и внимания к себе заслуживала не больше, чем любая другая. Ну, высказал человек свое частное мнение - с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но уж точно это не событие общественной жизни номер один в стране, где есть куда более насущные проблемы. Однако превратили ее именно в него, вынеся проблему на уровень ведущих кремлевских телеканалов, которые присоединились к разгонке бури в стакане воды.

И вчера стало понятно, для чего это делалось. Кампанию по защите русского языка возглавил сам "национальный лидер", выступивший на прошедшем в Кремле Совете по русскому языку. На нем он заявил, что "войну русскому языку" объявили не только "пещерные русофобы" и "агрессивные националисты", но целые страны, где она стала государственной политикой.

Рассматривать ли московского профессора Гусейнова как "пещерного русофоба" или "агрессивного националиста", осталось непонятно, что же касается стран, где борьба с русским языком стала государственной политикой, можно предположить, что под ними имеются в виду страны Прибалтики и Украины.

Но что в них делают такого, чего бы не делали в самой России с другими языками "защитники русского языка"? Переводят на него телевещание? А много ли в России телепередач на украинском языке или хотя бы выступающих на нем во время русскоязычного эфира, что до сих пор нередко бывает в Украине, где участники програм выступают на русском? Или переводят на государственные языки обучение в государственных школах по общеобразовательным предметам? А много ли в России школ, где физику, химию, биологию и т.д. изучают на татарском, якутском, чувашском и т.п. языках, кстати, государственных в соответствующих республиках?

Кстати, о татарском языке - его на этом Совете тоже не обошли стороной. Так, некто Владимир Алпатов, руководитель научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН, заявил, что в "Республике Татарстан при вопросе о распределении часов при преподавании на русском и татарском языках" существуют "противоречия и недостатки", которые "надо преодолеть". Что это за "противоречия и недостатки" мы знаем по предыдущим кампаниям в защиту русского языка. Его носителей сильно ущемляло то, что в рамках русскоязычной программы обучения всем предметам, живя в Татарстане, им приходилось несколько часов в неделю изучать татарский язык в качестве одного из предметов.

В общем, очередной сеанс защиты русскоязычного населения "национальным лидером" прошел успешно. Видимо, это было призвано как-то скрасить неудачную защиту русскоязычных в ходе предыдущего сеанса, когда для того, чтобы компенсировать сокращение врачей в районах их проживания он посоветовал направлять в них студентов-добровольцев.