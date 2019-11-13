В Индонезии террорист-смертник взорвался возле полицейского участка

Возле здания участка полиции в индонезийском городе Медан на Северной Суматре в среду утром прозвучал взрыв. Как сообщил пресс-секретарь полиции, вероятно это был террорист-смертник.

Татан Дирсан Атмая, пресс-секретарь полиции Северной Суматры, сказал, что некоторые полицейские были ранены в результате взрыва, произошедшего в 8:40 утра, и что подозреваемый террорист-смертник погиб в результате нападения.

Несколько индонезийских телеканалов показывали кадры, на которых люди выбегали из зданий вокруг участка.

Пресс-секретарь национальной полиции Деди Прасетьо сказал, что взрыв произошел на автостоянке недалеко от района, где люди стояли в очереди для получения разрешений от полиции.

«Сейчас мы наготове», - сказал Прасетьо Kompas TV. «Взрыв не достал до центра для выдачи разрешительных писем, он был просто на парковке».

Мотив нападения в среду пока не ясен, но Индонезия, самая густонаселенная страна с мусульманским большинством в мире, в последние годы пережила несколько нападений террористов, причем некоторые атаки были направлены на полицию.

Некоторые из террористов принадлежат к организации Джамаа Ансарут Дауля, группировке, связанной с ИГИЛ*. В результате последнего нападения месяц назад был ранен Виранто, тогдашний министр безопасности Индонезии.

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