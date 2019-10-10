В Индонезии совершено покушение на главного силовика

Мужчина с ножом напал на главного министра безопасности Индонезии Виранто в четверг во время посещения города Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява, как показали снимки из полиции и телевидения.

Представитель индонезийской национальной полиции Деди Прасетио подтвердил инцидент и сообщил средствам массовой информации, что преступник был арестован, а один сотрудник был ранен.

По словам СМИ, министра доставили в больницу.

Никаких дополнительных подробностей пока не поступило.

Видеозаписи, размещенные в социальных сетях, показывают, как министр выходил из своего внедорожника, когда к нему подошел человек в черной рубашке и нанес удар ножом.

Еще одно видео показывает, что Виранто упал на землю после атаки, а сотрудники службы безопасности попытались сдержать нападавшего.

Несколько человек быстро погрузили раненого министра обратно в автомобиль, в то время как другие продолжили скручивать нападавшего.

В последние месяцы президент Джоко Видодо назначил Виранто ответственным за борьбу с беспорядками в регионе Западная Папуа.

Генерал Виранто ранее обвинялся в совершении зверств во время индонезийской оккупации Восточного Тимора.

Он отвечал за вооруженные силы, когда индонезийская армия и военизированные формирования атаковали тиморских сепаратистов после того, как Восточный Тимор добился независимости от Индонезии в 1999 году.

По оценкам, около 100 000 человек были убиты, главным образом индонезийскими войсками и их сторонниками, либо умерли от голода и болезней во время оккупации.

Виранто был среди других старших офицеров, обвиненных прокурорами ООН в нарушениях прав человека в течение 24-летнего периода оккупации.

Несмотря на собранные доказательства, подтверждающие его роль в убийствах 1999 года, Виранто отрицает какие-либо правонарушения и никогда не сталкивался с судом по поводу злодеяний.

Будучи министром безопасности, Виранто курирует пять министерств, в том числе министерство иностранных дел, внутренних дел и обороны.