Президент Франции Эммануэль Макрон шокировал жителей Боснии и Герцеговины, когда назвал их страну «бомбой замедленного действия» и самой большой заботой для Европы на Балканах из-за того, что он назвал «проблемой возвращения джихадистов».

Даже хорватский член президентства Боснии Желько Комисич заявил, что вызовет посла Франции в Сараево для объяснения комментариев Макрона, сделанных в интервью журналу The Economist, опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос об успешном блокировании в октябре процесса переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз, Макрон сказал, что ни одна из этих двух стран не была основным источником беспокойства на Балканах.

«Если вы обеспокоены этим регионом, первый вопрос это ни Македония, ни Албания, это Босния и Герцеговина. Бомба замедленного действия, которая тикает рядом с (членом ЕС) Хорватией, и которая сталкивается с проблемой возвращения джихадистов» - сказал Макрон, имея в виду сбежавших или освобожденных боевиков ИГИЛ*, которые могли вернуться в Европу».

Представитель Исламского сообщества Боснии Мухаммед Джусич назвал комментарии Макрона «скандальными» и добавил, что президент Франции клевещет на Боснию, чтобы оправдать отказ балканским странам со «значительным мусульманским населением» в членстве в ЕС.

«Около 300 боснийских граждан, большинство из которых были женщины и дети, отправились на поля сражений в Сирии и Ираке по сравнению с более чем 1900 французами», - сказал Джусич, добавив, что во Франции вдвое больше иностранных боевиков ИГИЛ, чем в любой другой стране Западной Европы.

«В эти дни Франция ожидает возвращения 450 джихадистов. ... Я не вижу, как это является большей проблемой в Боснии, чем во Франции», - добавил он.

AP написала в 2015 году, что из общей численности европейских боевиков в 5000 человек, которые отправились в Ирак и Сирию, «Франция неприятно выделяется, поскольку является ведущим европейским экспортером джихадистов».

По данным боснийской разведки, 241 взрослый и 80 детей покинули Боснию или боснийскую диаспору в период с 2012 по 2016 годы, чтобы отправиться в Сирию и Ирак, где родилось еще 150 детей.

Около 100 взрослых, половина из них женщины, остаются там, в то время как по меньшей мере 88 были убиты или умерли.

В 2014 году Босния стала первой страной в Европе, которая ввела тюремные сроки до 10 лет для своих граждан, которые участвуют в конфликтах за границей или вербуют других людей для этого.

Боевики, которые с тех пор вернулись в страну, предстали перед судом и в большинстве случаев были приговорены к тюремному заключению.

Многие раскритиковали заявление Макрона. По словам одного комментатора: «Вы можете быть светским, прогрессивным, современным, кем угодно и сколько угодно. Это не имеет значения, потому что вы боснийский мусульманин, босняк, а босниец - всегда террорист и джихадист». Другие напоминают, что если просто взять количество террористических актов, то Босния окажется гораздо более безопасной страной, чем Франция.

В общем все согласны, что взгляды Макрона на Балканы основаны на невежестве, предвзятости и высокомерии. Откуда же он мог позаимствовать эту идею о БиГ как тикающей бомбе.

Тут будем справедливы к президенту Франции — высказанную им идею хором повторяла вся та толпа «экспертов по Балканам», которая сейчас справедливо пишет про невежество Макрона. И что самое интересное, заявления Макрона повторяют слово в слово необоснованные обвинения, выдвигаемые президентом Хорватии Грабар-Китарович, ее администрацией и хорватскими евродепутатами на протяжении многих лет. Именно Хорватия, та самая «страна ЕС по соседству» утверждала, что Босния является угрозой безопасности, которая укрывает боевиков.

В марте даже появились новости о том, что хорватская разведка пыталась подбросить оружие и взрывчатку в мечети в Боснии, что подтвердил министр безопасности Боснии. Такие же «предостережения» чуть ли ежедневно звучат и со стороны Сербии, которую вооружает Макрон.

Ко всему прочему, добавим, что заявления Макрона про Боснию появились не в вакууме. За последние несколько недель Макрон успел проехаться по всем, кто представляет собой условно «либеральный» европейский порядок — НАТО, Украина, Босния, Албания, Северная Македония.

В общем, если Босния и является «тикающей бомбой», то это не по вине боснийских мусульман, а скорее по вине всех тех ревизионистских сил, от Москвы до Белграда, с которыми у Макрона получается отличное взаимопонимание.

* - запрещены в РФ