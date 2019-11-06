Боснийцы, пережившие геноцид мусульман, протестуют против решения Нобелевского комитета

Несколько десятков мусульман, переживших войну в Боснии 1992-95 годов, вышли на акцию протеста в Сараево, призывая Нобелевский комитет отменить свое решение присудить Нобелевскую премию 2019 года по литературе австрийскому писателю Питеру Хандке.

Протестующие собрались возле посольства Швеции в центре Сараево во вторник, неся плакаты с лозунгами, в которых Хандке приравнивался к своему другу сербскому лидеру Слободану Милошевичу, а также к лидерам боснийских сербов времен войны Радовану Караджичу и Ратко Младичу.

Все три бывших сербских лидера предстали перед судом за геноцид. Милошевич умер в 2006 году до окончания суда, а Караджич и Младич были осуждены на пожизненное заключение.

Напомним, что 76-летний автор давно подвергается критике за его энергичную защиту сербских военный преступников. Он даже выступил на похоронах Милошевича в 2006 году, назвав того «довольно трагическим человеком».