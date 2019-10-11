Нобелевским лауреатом по литературе стал апологет сербских шовинистов и убийц мусульман

Нобелевский комитет вчера объявил имена двух лауреатов Нобелевской премии по литературе. Ими стали польская поэтесса украинского происхождения Ольга Токарчук и австрийский писатель словенского происхождения Петер Хандке. И если к Токарчук никаких вопросов в целом ни у кого не возникает (хотя в Польше она известна как радикальная леволиберальная активистка), то имя Хандке уже вызвало скандал.

Дело в том, что 76-летний писатель еще в 1990-е был широко известен как апологет Слободана Милошевича и прочих сербских людоедов, виновных в массовых убийствах мусульман.

В 1990-х годах Хандке выступил в роли военного защитника сербов во время кровавого распада бывшей Югославии, даже сравнивая их с евреями при нацистах.

Его книга 1996 года «Путешествие к рекам: справедливость для Сербии» вызвала бурю, а в 1999 году он возвратил престижную немецкую премию Бюхнера в знак протеста против бомбардировки Белграда силами НАТО.

Хандке также отрицает, что в боснийской Сребренице, Босния, где сербскими солдатами в 1995 году было убито более 8000 боснийцев, произошел акт геноцида.

В статье, опубликованной в The Guardian в апреле 1999 года, журналист Ян Трейнор сообщил, что Хандке «утверждал, что мусульмане устроили свои собственные массовые убийства в Сараево и обвиняют в этом сербов».

«Он также не верил, что сербские войска уничтожили тысячи мусульманских мужчин в Сребренице летом 1995 года».

Он во всем безоговорочно поддерживал в свое время Слободана Милошевича, называл западные страны "мошенниками", посещал осужденного диктатора в тюрьме, писал воззвания в его защиту и позже произнес проникновенную речь на похоронах Милошевича.

Сам Хандке еще в 2006 году говорил в интервью New York Times, что в молодости мечтал о Нобелевской премии, но считает, что из-за своей поддержки коммунистической Югославии никогда ее не получит. И даже теперь, уже комментируя присуждение премии, писатель сказал, что очень удивлен смелости комитета. Премии его удостоили с формулировкой "за влиятельные работы, в которых с лингвистической одаренностью исследуются периферия и своеобразие человеческого существования"

Между тем, решение Нобелевского комитета вызвало естественную негативную реакцию у всех тех народов, которые натерпелись от военных преступлений сербов — включая Боснию, Албанию и Косово.

Среди тех, кто уже выступил с критикой в адрес решения Нобелевского комитета, оказался словенский философ Славой Жижек. "Премию получил человек, защищающий военные преступления", - цитирует его слова газета Guardian.

Осудил решение и американский пен-клуб:

«Мы отвергаем решение о том, что писатель, который постоянно ставит под сомнение тщательно документированные военные преступления, заслуживает похвалы за его« языковую изобретательность».

«В момент растущего национализма, самодержавного лидерства и повсеместной дезинформации по всему миру литературное сообщество заслуживает большего, чем это».

Особенную пикантность вызывает тот факт, что Хандке дали самую престижную в мире премию на фоне широкого фронта общественности против еще не случившегося, но всеми ожидаемого «геноцида курдов» турецкой армией в Сирии.

Разумеется, находятся люди, которые утверждают, что политические взгляды Хандке, согласны мы с ними или нет, никак не соотносятся с его литературным талантом. Но давайте без дураков - можно ли представить, как Нобелевской премией награждают человека, отрицающего холокост евреев в годы Второй мировой войны, и защищающего нацистскую Германию?