Участникам побоища у «Древнего Рима» вынесли приговор

В Казахстане суд вынес приговор 13 участникам массовой драки у ресторана «Древний Рим» в Караганде. Об этом сообщает Tengrinews.

Основной подозреваемый Юсиф Нарулу был признан судом виновным по статьям 99 («Убийство») и 293 («Хулиганство с применением оружия») Уголовного кодекса Казахстана и осужден на 19 лет лишения свободы. По статье 293 были признаны виновными еще 10 подсудимых.

Илья Щурок, Тигран Степанян, Арман Оганнисян и Болат Жумамратов приговорены к 3 годам лишения свободы. Шестерых других обвиняемых, Торгома Малхасяна, Хачатура Оганнисяна, Жасура Пирова, Каира Надырбекова, Давида Галкина и Васифа Нурулу, суд приговорил к наказанию в виде ограничения свободы на срок от 4 до 4,5 лет. Еще двое фигурантов дела были освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной и возмещением им ущерба.

Среди осужденных оказались четыре иностранца — три гражданина Армении и один гражданин Узбекистана. Суд постановил выдворить их после отбытия наказания с запретом на въезд в Казахстан в течение последующих пяти лет. Суд также вынес решение по гражданскому иску потерпевшей стороны и постановил взыскать с Юсифа Нарулу около 3 млн тенге ($7,7 тысячи).

По делу проходит еще один обвиняемый — Нарек Гуруян. После драки он покинул Казахстан и позже был задержан на территории России. Сейчас он ожидает экстрадиции в Казахстан. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, что драка возле ресторана «Древний Рим» в Караганде произошла 1 января 2019 года.