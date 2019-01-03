«Древнеримское» празднование Нового года в Караганде: массовая драка и один погибший



В казахстанской Караганде празднование Нового года в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» (на фото) прошло, как и следовало ожидать из названия ресторана, по античному патрицианскому сценарию — с дракой и резней. В результате «древнеримского» инцидента погиб один человек а еще трое получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области.

По данным свидетелей, в ночь на 1 января в заведении «отдыхала» компания. Около трех часов ночи молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры вышли из ресторана «разбираться» на улицу. В какой-то момент, в виду численного преимущества одной стороны, другая вызывала из соседнего Пришахтинска своих друзей, которые приехали на трех машинах. Во время драки один из участников вытащил нож. Итог - один убитый, двое раненных.

Со слов свидетелей, в драке участвовало больше 30 человек, у многих в руках были палки и металлические прутья.

Двое пострадавших 1991 года рождения поступили в больницу с колото-резаными ранами ног. На данный момент они находятся на амбулаторном лечении. Отпущены домой.

Ещё один парень 1992 года рождения доставлен в больницу с колото-резаной раной правой грудной клетки. После необходимой медицинской помощи переведён из реанимации в экстренное отделение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, и пострадавший находится под наблюдением врачей.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в пятом часу утра. Начато досудебное расследование, ведется поиск подозреваемых лиц. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области.

По данным пресс-службы прокуратуры Карагандинской области, на данный момент 3 человека из числа участников конфликта задержаны, еще один объявлен в розыск. В пресс-релизе ведомства указывается на попытки придать инциденту характер межнационального конфликта, поскольку одной из сторон драки были армяне. «Конфликт активно транслируется через мобильные версии сайтов социальных сетей. Обращаем внимание на отсутствие данных о возникновении конфликта между двумя группами в характере межнациональных разногласий, поскольку представители других национальностей были сразу в двух группах».

Связана ли драка с межнациональным конфликтом или нет, в данном случае не столь уж важно. Гораздо важнее то, что как минимум один человек в Караганде, решивший встретить Новый год в «древнеримском» алкогольном угаре, тем самым сделал эту ночь для себя последней. Стоил ли того "Новый год"?