Выборы в Алжире: определены пятеро кандидатов

Центральная избирательная комиссия Алжира заявила, что на президентских выборах страны в следующем месяце будут бороться пять кандидатов. Все пятеро являются частью того самого политического истеблишмента, который и вызвал гнев многомесячных протестов, требующих ухода правящей элиты.

В числе претендентов - бывшие премьер-министры Абдульмаджид Теббоун и Али Бенфлис, бывший министр культуры Аззедин Михуби, бывший министр туризма Абделькадер Бенгрин и Абдельазиз Белайд, глава партии «Движение аль-Мостакбаль».

Мохамед Джорфи, глава избирательной комиссии, заявил в воскресенье журналистам, что окончательный список кандидатов для голосования 12 декабря будет передан в конституционный совет для проверки.

По словам Джорфи, всего 23 кандидата подали заявки, но только пятеро вошли в окончательный список. Согласно алжирским правилам, каждый кандидат должен собрать 50 000 подписей граждан из как минимум 50 регионов.

Власти говорят, что голосование будет единственным выходом из кризиса, с которым столкнулся Алжир после отставки президента Абдельазиза Бутефлики в апреле под давлением протестующих.

Выборы, ранее запланированные на 4 июля, были отложены из-за отсутствия кандидатов, что ввергло страну в конституционный кризис, поскольку мандат временного президента Абделькадера Бенсалаха истек в том месяце.

Хотя власти удовлетворили требования некоторых протестующих, задержав нескольких бывших чиновников, в том числе двух бывших премьер-министров и нескольких видных бизнесменов по обвинениям в коррупции, протестующие говорят, что по-прежнему не доверяют тем, кто в настоящее время находится у власти. По мнению оппозиции нынешние власти не способны обеспечить демократические выборы из-за своих прошлых связей с Бутефликой, который правил на 20 лет.

И хотя избирательная комиссия и армия во главе с генерал-лейтенантом Ахмедом Гайдом Салахом обещают полную прозрачность на грядущих выборах, наблюдатели ожидают низкую явку. Голосование пройдет 12 декабря.