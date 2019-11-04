В сирийском городе на границе с Турцией в результате взрыва бомбы погибли 13 человек

В результате взрыва автомобильной бомбы в сирийском городе на границе с Турцией было убито по меньшей мере 13 человек.

Взрыв в субботу разразился на многолюдном рынке в Тель-Абьяде, городе, который контролирует Сирийская национальная армия, поддерживаемая Турцией.

«По первым данным, в результате взрыва погибли 13 мирных жителей и около 20 получили ранения», - говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Северо-восточный город стал свидетелем одних из самых тяжелых боев с тех пор, как турецкие военные начали операцию в северо-восточной Сирии в прошлом месяце против Сирийских демократических сил (СДС).

Корреспондент агентства AFP в Тал Абьяде видел «скелеты» двух мотоциклов, пылающих посреди усыпанной щебнем улицы.

Группа мужчин понесла сильно обгоревшее тело жертвы на заднюю часть пикапа, в то время как молодая женщина в ужасе стояла на обочине улицы.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что среди погибших и раненых в результате взрыва были бойцы СНА и гражданские лица.

«Мы осуждаем это бесчеловечное нападение кровавых террористов РПК / ОНС, которые напали на ни в чем не повинных гражданских лиц из Таль-Абьяда, вернувшихся в свои дома и земли в результате операции «Источник мира», - говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Ни одна группа пока еще не взяла на себя ответственность за нападение. Многое указывает на то, что это действительно дело рук РПК, которая отказалась от публичной ответственности, когда стало известно, что пострадали гражданские лица. Все таки в чем РПК нельзя упрекнуть, так это в плохом информационном сопровождении своих акций. С другой стороны, для РПК нет особого смысла вообще брать на себя ответственность за эту акцию. Самое главное - теракт показал, что даже освобожденные от ОНС районы по-прежнему являются очень опасными местами и совершенно не походят на «зону безопасности».

Сами пропагандисты РПК настаивают, что теракт был делом рук «джихадистских организаций». Мустафа Бали, представитель СДС, заявил следующее:

«Чтобы вытеснить истинных владельцев земли и разместить сирийских беженцев в Турции в своих домах в северо-восточной части Сирии, турецкая армия и ее прокси в настоящее время создают хаос в Таль-Абьяде с помощью взрывов, направленных против мирных жителей», - сказал Мустафа Бали.

Ума палата, как говорится, ибо последнее, что сделают Турция и ее прокси для размещения сирийцев в Тель-Абьяде (сирийском городе, на минуточку) это устроят теракт, в результате которого погибнут бойцы этих самых прокси-сил и мирные жители города — хотя бы потому, что это несовместимо с понятием «безопасной зоны».

В теракте еще подозревают ИГИЛ*, и надо сказать, что эту версию в принципе тоже нельзя исключать.

* - запрещены в РФ