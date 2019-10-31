В Кыргызстане человека, объявившего себя Богом, обвинили в разжигании розни

МВД Кыргыстана возбудило уголовное дело по факту выступления Арстанбека Абдылдаева (он же Арстан Алай), который объявил себя... Богом. Об этом 18 октября сообщило издание 24.Kg.

Дело квалифицировано по статье Уголовного кодекса «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Напомним, что Арстан Алай объявил о своей «божественной сущности» в интервью в конце сентября. «Бог наделил одного человека Вселенской энергией — Арстана Алая, и поэтому я считаю себя новым Богом! Я выполняю данную мне свыше миссию», — сказал он. В том же интервью богохульник пообещал, что в 2020 году президент страны Сооронбай Жээнбеков будет вынужден уйти с поста, а его место займет сам Абдылдаев.

16 октября об этом заявлении вспомнили уже на заседании Жогорку кенеша (парламента). В ответ на вопрос одного из депутатов председатель Госкомрелигии Зайырбек Эргешов сказал, что текст выступления Арстана Алая направлен на экспертизу. Вероятно, это и была экспертиза на наличие признаков разжигания религиозной розни.