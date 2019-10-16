В Кыргызстане проведут экспертизу слов человека, назвавшего себя Богом

Государственная комиссия по делам религии Кыргызстане назначила экспертизу заявлений Арстанбека Абдылдаева (он же «Арслан Алай»), который называет себя Богом. Об этом 16 октября сообщило издание 24.Kg.

Заявление Абдылдаева дошло до самого парламента. На заседании Жогорку кенеша (парламента) о нем вспомнил депутат Улугбек Ормонов. Председатель Госкомрелигии Зайырбек Эргешов ответил: «Что касается заявления отдельного человека, то оно направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято решение». Эргешов не уточнил, о какой экспертизе идет речь, — лингвистической, религиоведческой, психиатрической или какой-то еще.

Примечательно, что Абылдаев вовсе не был каким-то городским сумасшедшим маргиналом, из разряда тех, которые встречались почти каждому читателю в наше не самое здоровое время.

Отнюдь, он начал свою карьеру как бизнесмен, общественный деятель и руководитель политической партии «Эл учун». Он участвовал в президентских выборах 2011 года и даже набрал 0,47% голосов избирателей. Но уже через несколько месяцев после выборов Абдылдаев собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что жизнь на Земле началась от кыргызов, и что в 2012 году настанет Золотая эра, а также что президент России Владимир Путин является «сложным биороботом», призванным спасти человечество. Одна из фраз Арслана Алая, «зима не будет», стала интернет-мемом. После этого политик стал гораздо более известен, однако на выборах 2017 года он набрал в несколько раз меньше голосов, чем в 2011-м.

В 2019 году Абдылдаев начал вести собственную передачу на телеканале Next-TV. Он утверждает, что заряжает телезрителей энергией Вселенной. «Был такой Кашпировский в нашем детстве. У меня энергии больше даже, чем у него», — подчеркивает Абдылдаев. По его словам, передача энергии возможна и в телефонном разговоре. Такого рода услуги он также оказывает.

Будь то безумие или троллинг, но пик сумасшедших заявлений Абылдаева пришелся на конец сентября. Он сказал: «Бог наделил одного человека Вселенской энергией — Арстана Алая, и поэтому я считаю себя новым Богом! Я выполняю данную мне свыше миссию».

По словам Абылдаева, в 2020 году президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет вынужден уйти с поста, потому что «не знает секретов Золотой эры XXI века». Место главы государства якобы займет сам Абдылдаев. «Я — суть жизни, я — ось жизни, я — ядро жизни, я — краска жизни, я — сказка жизни», — подчеркнул он. Также он добавил, что в его фразе «зима не будет» нет ничего смешного. «Благодаря моим силам на севере тают ледники, кругом началось глобальное потепление. Там вскоре не будет воды, она испарится. И зимы уже не будет. А Земля примет форму тарелки и станет еще больше», — пояснил он.

В общем, тут безусловно без психиатрической экспертизы нельзя обойтись. Если же он вменяем... судьбу Мансура аль-Халладжа, кричавшего «Я есть Истина» он не разделит конечно. Жаль.