Судан вывел из Йемена свой контингент в 10 000 солдат

Похоже, что из Йемена домой могут возвращаются не только эмиратовские солдаты. По меньшей мере 10 000 суданских солдат покинули Йемен и вернулись в свою страну, заявил заместитель главы Суверенного совета Судана и командующий силами быстрого реагирования генерал Мохаммед Хамдан Дагало.

О вчерашнем выступлении Дагало сообщила газета «Аль-Тайяр», которая процитировала некие хорошо информированные источники.

Источники сообщили, что генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под прозвищем Хемети, выразил нежелание направить новые войска в Йемен вместо сил, прибывших в столицу Хартум, не упоминая более подробных сведений.

Согласно газете, заявления Хемети были сделаны на трехсторонней встрече, состоявшейся во вторник. Они собрали представителей Суверенного совета, кабинета министров и Сил свободы и перемен, возглавляющих протестное движение в стране.

Пока что не поступало никаких официальных комментариев от властей Судана по этому вопросу.

Напомним, что суданский военный контингент был самым крупным из всех стран коалиции. Как отмечают аналитики вывод суданцев из Йемена может означать, что мирный процесс действительно начался. В противном случае суданцев просто будет некем заменить.