ОАЭ вывели свои войска из йеменского города Аден

Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что завершили вывод своих войск из южного портового города Адена в Йемене в рамках соглашения, заключенного с Саудовской Аравией, и в целях прекращения борьбы за власть между южными сепаратистами и правительством Абдур-Рабба Мансура Хади.

В сообщении эмиратовских военных говорится, что солдаты вернулись домой, и что ОАЭ передали контроль над городом вооруженным силам Саудовской Аравии и Йемена.

В заявлении также сказано, что ОАЭ продолжат борьбу с «террористическими организациями» в других южных провинциях Йемена.

Вывод эмиратовских войск произошел спустя несколько дней после того, как поддерживаемый ОАЭ сепаратистский Южный переходный совет и правительство Хади договорились о первоначальной сделке, направленной на прекращение боевых действий на юге Йемена.

Обе стороны являются номинальными союзниками в военном альянсе во главе с Саудовской Аравией, который вторгся в Йемен в марте 2015 года, чтобы восстановить правительство Хади, выбитое из столицы Саны повстанцами хуситами.

В августе про-эмиратовские сепаратисты, которые стремятся к самоуправлению в южном Йемене, захватили Аден и изгнали оттуда правительство Хади.

Недели кровавых столкновений подогревали опасения дальнейшего ослабления анти-хуситского блока и подрыва шансов прекратить войну путем переговоров.

Но переговоры в Саудовской Аравии сумели остановить боевые действия в Адене, быстро положив конец новому фронту в войне.

Проекта соглашения, заключенного с Саудовской Аравией, предусматривает, что сепаратисты и правительство Хади разделят власть в совместном кабинете, работая с коалицией Саудовской Аравии и ОАЭ для борьбы с хуситами.