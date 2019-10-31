Турция просит Белый дом не признавать геноцид армян

Правительство Турции попросило администрацию Трампа публично ответить Палате представителей конгресса США, которая признала геноцид армян и приняла закон о санкциях против Турции 29 октября, когда Турция отмечает национальный праздник республики. Об этом сообщает Middle East Eye.

В среду турецкое министерство иностранных дел вызвало посла США Дэвида Саттерфилда для объяснения действий конгресса.

Заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Киран сказал послу, что резолюция Палаты представителей, которая символически была принята в 96-ю годовщину Турецкой Республики, является неприемлемой.

Он также попросил администрацию Трампа выступить с публичным заявлением против ... признания геноцида и законопроекта о санкциях.

Как и предыдущие правительства США, администрация Трампа официально не признавала геноцид армян. Напомним, что Анкара отвергает термин «геноцид» и настаивает на том, что массовые убийства 1915 года были частью гражданской войны, от которой страдали обе стороны.

Официальные лица Турции отметили, что это не первый случай, когда Конгресс признал геноцид. Аналогичные резолюции были приняты в 1975 и 1984 годах.

Тем не менее, как сказал бывший высокопоставленный турецкий чиновник, который был тесно связан с США, он никогда не видел такой сплоченности конгресса.

«Это абсолютное подавляющее большинство. Полная катастрофа. Будет еще хуже », - сказал он.

«Если бы что-то подобное происходило в прошлом, это было бы полным разрывом отношений, но теперь все связано паутиной».

Синан Улген, председатель независимого аналитического центра EDAM в Стамбуле, преуменьшил значение действий конгресса, отметив, что они были приняты только Палатой представителей.

«Это правда, что Турция потеряла какое-то влияние в Конгрессе. Но это уже не первый случай, когда Палата представителей признала геноцид. Это случалось два раза в прошлом», - сказал он MEE.

Мы уже писали о том, что у Турции отсутствует последовательность в отношении вопроса о признании иностранными государствами геноцида армян. Анкара с одной стороны утверждает, что резолюция не имеет никакой силы и ценности, а с другой стороны возмущена ею до предела и просит Трампа наложить свое вето.

Аналитики же отмечают, что крайне маловероятно, чтобы Трамп наложил вето на решение конгресса. Все таки 405 голосов «за», и всего 11 «против» - зарезать такую резолюцию было бы слишком даже для Трампа, на репутации которого это непременно скажется.