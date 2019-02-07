Макрон объявил 24 апреля национальным днем памяти о геноциде армян. Чем ответить Турции?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 24 апреля во Франции станет «национальным днем памяти жертв геноцида армян». Об этом Макрон заявил на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций.

"Франция с 1915 года называет геноцид тем, чем он является, - преступлением против человечности, против цивилизации"... "Поскольку геноцид армян - часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике". Так французский лидер объяснил свое решение.

На заявление Макрона разумеется резко отреагировала Анкара. «Высокомерные французские политики, которые не знают об основополагающей истории Франции, о которой нам известно по зверствам, совершенным ею (Францией) в период Войны за независимость Турции в Анатолии с использованием армян, а также по массовым убийствам в Алжире и геноциду в Руанде, не вправе давать нам уроки»,- заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Как сообщает агентство «Анадолу» Аксой отметил, что Анкара неоднократно доводила до сведения французских официальных лиц, в том числе президента Макрона, что события 1915 года должны обсуждаться с учетом правовых, исторических и научных аспектов. «Однако Макрон проигнорировал исторические факты, а также решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Франции», - констатировал дипломат.

По его словам, основным мотивом Макрона является стремление завоевать симпатии избирателей армянского происхождения и выполнить данные им предвыборные обещания.

Сложившаяся ситуация повторяет почти все предыдущие эпизоды с признанием геноцида армян, будь то во Франции, Германии или другой страны. И заявление Макрон и реакция Анкары были абсолютно предсказуемы. Поэтому выскажем пару замечаний относительно не только этого эпизода, но и всего вопроса вообще.

Позиция Турции относительно событий 1915 года является безусловно самой правильной. Да, это была война, да это была резня с обеих сторон, мы сожалеем и приносим свои соболезнования, но мы не признаем, будто мы были единственными плохишами на той войне, а вы были единственными жертвами — такова вкратце позиция Турции, напоминающая, к примеру, позицию Украины относительно событий на Волыни в годы Второй мировой войны. Возможно, турецкая позиция звучит не всегда корректно, но она звучала бы лучше, если бы им туркам навстречу пошли сами армяне.

Однако, армянская позиция как раз таки совершенно неадекватна и не оставляет туркам никакого другого выхода. Армянская сторона, особенно армянская диаспора, настаивает на безоговорочном признании армянского геноцида как события, в котором однозначные злодеи турки стремились уничтожить однозначно невинный армянский народ. Такая позиция конечно же совершенно анти-исторична и игнорирует обширные материалы об этнических чистках мусульман турок и курдов армянскими националистами и их российскими союзниками.

Но почему же тогда турецкая сторона проигрывает в пиар-кампании? Почему страны одна за другой признают геноцид армян и взгляд на события 1915 года, как его излагают именно армяне?

Конечно, самый простой ответ, и он будет верен, заключается в исламофобии и туркофобии западного общества, и в общем политическими разногласиями с Турцией Эрдогана. Но вряд ли исламофобией можно объяснить все. В конце концов, в отношении событий в Боснии 1990-х годов Запад отнюдь не склоняется к сербской версии, но напротив, признает геноцид мусульман в Сребренице. Точно также, на Западе в целом признается геноцид албанцев в Косово, а прямо сейчас Запад упорно твердит об угнетении уйгуров в Китае.

Более того, вопреки колоссальному влиянию еврейской диаспоры и про-израильского лобби, на Западе действует широкое про-палестинское движение, имеющее своих друзей в парламентах, администрациях, политических организациях и т. д. Ничего похожего у Турции нет, хотя к слову, в той же Франции одних только турок (не считая других мусульман) живет больше чем армян.

На самом деле проблема в другом — отсутствие адекватной политики в Анкаре. Увы, но всякий раз, когда армяне добиваются очередного успеха, действия Турции становятся предсказуемыми и неэффективными. Позиция Турции по сути реактивна, так как она лишь реагирует на очередной инцидент, но не работает над про-турецким мнением круглый год и 24 часа в сутки. Всякий раз Анкара повторяет одни и те же заявления, мол, вы сами виноваты в европейских колониальных преступлениях, а армяне не хотят открыть архивы.

А что могла бы сделать Турция вместо этого? Прежде всего, работать над общественных мнением. Турция вообще очень мало занимается общественным мнением, считая, что достаточно договариваться с властными элитами западных стран, но это большая ошибка, потому что сами властные элиты прислушиваются к общественному мнению. Стремление Макрона заработать армянские голоса это лишь один из примеров.

В прошлом году Турцию посетили 13 млн. туристов. Из них три миллиона арабы, много турок с паспортами западных стран, и все же — Турция остается одной из самых посещаемых стран именно западными туристами. В чем проблема публиковать и продавать по дешевой цене (а может иногда и раздавать) хорошие книги, передающие турецкую версию событий? Вопрос отнюдь не гипотетический — в туристическим районах Стамбула довольно много книжных магазинов, но очень мало качественной исторической литературы на западных языках. А та что есть как правило весьма дорого стоит.

Самое главное, что надо понимать — отрицание геноцида не столь эффективно, как утверждение о геноциде. Турция уже много лет отрицает геноцид армян и требует этого от других стран, при этом она же признает злодеяния по отношению к армянам, как часть войны. Психология западного общества (да и не только его) такова, что когда оно слышит версию предполагаемой жертвы, оно автоматически склоняется на его сторону. И уже не важно, корректно ли называть это геноцидом или нет. Об этом уже никто не будет думать, особенно если предполагаемый злодей отрицает такую формулировку, не отрицая в целом факт своего участия.

Поэтому на самом деле первичная задача для турецкой стороны должна заключаться не в попытках заткнуть всех и каждого, кто произносить слово на букву «Г», а раскрыть миру правду о массовых убийствах мусульман армянскими националистами и их союзниками.

Виктимизация армян может быть эффектно бита лишь виктимизацией мусульман. Отметим, что в данном случае речь идет именно об османских мусульман. Обвинять Францию в преступлениях против магрибских мусульман на фоне неоднократных извинений самого Макрона и миллионов арабов мусульман внутри Франции — просто не эффективно и больше напоминает обиженный детский ответ в духе «сам дурак». Хотя это вовсе не означает, что Турция не может напоминать миру о судьбе мусульман под властью колониальных империй.

Но вот вопросы о преступлениях против балканских и кавказских мусульман просто ждут, когда их начнут поднимать. Ну например, когда в Турции появится национальный день памяти жертв геноцида черкесов? Почему мы так мало слышим об этнических чистках курдских мусульман армянскими националистами — раз уж на Западе столько курдофилов в последнее время объявилось, пусть знают об уничтожении курдов дашнаками. Забвение этого последнего вопроса, кстати, привело к тому, что курдские националисты успешно солидаризируются с армянами, свалив исключительно на турок все происходившее в те годы, хотя вряд ли найдется хотя бы один курд, который согласился бы отдать Диярбакыр (Амед) армянам.

Разумеется, об этих фактах необходимо вспоминать не только в те дни, когда Макрон или Меркель принимает очередное про-армянское решение. Необходимы книги, конференции, фильмы, дни памяти. Вопреки распространенному мнению относительно архивов, ученые историки, в том числе турецкие, уже немало написали про геноцид армян. Меньше написано про геноцид мусульман, но тоже материалов хватает. Еще больше ждет открытия в будущем.

Главное, чего может добиться Турция из активного напоминания об ответственности дашнаков за резню мусульман, это переход из позиции защиты в позицию нападения. Такой позицией активно пользуется Израиль — при том, что он очевидно виновен в угнетении палестинцев, он умудряется представить себя всему миру жертвой арабского терроризма, и даже более того, требует компенсаций от арабских стран за «антисемитские погромы».

Армянская сторона естественно будет спорить и не соглашаться, оправдывать терроризм своих дашнаков многовековым "турецким игом". Но если именно армянам, а не туркам или курдам, придется сочинять что-то, чтобы объяснить, почему сожжение заживо мусульманской семьи это нормально — это уже будет важный шаг для турецкой пиар-кампании. В конце концов целью турецкой исторической кампании должно быть смирение пыла армян и усаживание их за стол исторических и правовых комиссий, как и предлагают турки.

Разумеется, все это будет работать, если туркам действительно важно мнение западного общества о событиях 1915 года. Если же Турции в принципе все равно, что признает Германия или Франция, и какие дни памяти отмечаются Макроном, а все ответы Анкары целиком дежурные, то здесь и обсуждать нечего.