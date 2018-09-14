Франция впервые призналась в пытках времен Алжирской войны

Франция впервые признала, что несет ответственность за систематические пытки во время алжирской войны за независимость в середине 1950-х годов.

Президент Эммануэль Макрон заявил в четверг, что Морис Оден, франко-алжирский математик, коммунист и активист анти-колониального движения, который исчез бесследно в 1957 году, «умер под пытками, связанными с системой, существовавшей в то время, когда Алжир был частью Франции».

Макрон, который посетил вдову Одена в четверг, также объявил об «открытии материалов архивов, связанных с темой исчезнувших гражданских лиц и солдат, как французских, так и алжирских».

Напомним, что в годы войны 1954-62 годов, в которой погибло около 1,5 миллионов жителей Алжира, французские систематически боролись с борцами за независимость колонии, управляемой Парижем 130 лет.

Макрон сказал вдове Одена: «Единственное, что я делаю, это признаю правду».

Жозетт Оден сказала журналистам в своей квартире в восточном пригороде Парижа Баньоле: «Я никогда не думала, что этот день придет».

Начиная с бывшего президента Жака Ширака в 2003 году, французские лидеры в различных пунктах осуждали страдания, которые оккупация Алжира вызвала у коренного населения, но затем смягчали свои заявления.

Лишь Макрон впервые признал ответственность Франции за пытки алжирских задержанных.

Во время войны французское правительство подвергало цензуре газеты, книги и фильмы, в которых утверждалось, что оно использовала пытки. После войны зверства, совершенные французами, во французском обществе оставались табу.