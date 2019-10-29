Казахстан готовится признать беженцами двух казахов, сбежавших из Китая

Граждане КНР, этнические казахи Кастер Мусахан и Мурагер Алимулы, находящиеся в следственном изоляторе Усть-Каменогорска (административного центра Восточно-Казахстанской области), добились получения свидетельства лиц, ищущих убежища у Казахстана. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на их адвоката Бауыржана Азанова.

28 октября сотрудники управления миграционной полиции по Восточному Казахстану приехали в СИЗО к арестованным. «Там сделали фотографию, составили анкету, теперь они выдают им (беглецам) настоящее свидетельство лиц, ищущих убежище на территории Казахстана. Это первоначальный документ, на основании которого получают статус беженца», — рассказал адвокат. «Без этого документа Мусахана и Алимулы могли выдать Китаю. Это самый важный шаг. С этого начинается вся работа», — пояснил Бауыржан Азанов.

Теперь до получения статуса беженцев осталось несколько шагов. «Один из них — добиться прекращения уголовного дела. Нужно вести работу с МИД, пограничной службой КНБ, миграционной службой при департаменте полиции и другими государственными органами. Нужно обжаловать действия и бездействия правоохранительных органов. Они (этнические казахи) находятся здесь законно», — подчеркнул Азанов.

На своей странице в Facebook адвокат сообщил, что занимается этим делом уже две недели и добился того, ради чего этнические казахи, граждане КНР, приехали в Казахстан.

Остается надеяться, чтобы это дело было доведено до конца, и оба беглеца получили убежище на своей родине.