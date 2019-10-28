"Дайте Нур бежать": спортсменку дисквалифицировали за хиджаб

В США развернулась кампания в поддержку молодой мусульманской спортсменки, после того как спортивная ассоциация старшеклассников в США отстранила юную бегунью от участия в забеге за ношение хиджаба. Это решение вызвало волну негодования в социальных сетях, поскольку комментаторы справедливо расценили этот шаг как исламофобский.

Нур Александрия Абукарам была дисквалифицирована из забега по пересеченной местности Спортивной ассоциацией средней школы Огайо (OHSAA) в прошлые выходные из-за ее хиджаба. Она узнала о своей дисквалификации только после того, как закончила гонку и не смогла найти свое имя в списке результатов, после чего ей сообщили, что она должна была получить отказ до забега.

В разговоре с NBC девушка осудила применение неписаных правил, сказав: «Мой хиджаб - это часть меня. Если вы просите меня бегать без моего хиджаба, вы просите меня не бегать».

Тетя 16-летней спортсменки зашла в Twitter, чтобы осудить инцидент, пообещав, что семья «не будет молчать».

Многие возмущенные пользователи также обратились в социальные сети, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу.

Этот инцидент вдохновил множество хэштегов на различных платформах социальных сетей, в том числе #WeStandWithNoor, #IStandWithNoor и #LetNoorRun.

В поддержку Нур выступила олимпийская медалистка Ибтихадж Мухаммад, которая рассказала, с какими препятствиями приходится сталкиваться мусульманкам в американских видах спорта.

OHSAA отреагировало на инцидент, сказав, что это было просто стандартным применением их правил против «изменения единообразных правил OHSAA».

Однако некоторые наблюдатели считают, что Нур была несправедливо выбрана.

«Я чувствую, что мои права как спортсмена были нарушены в эти выходные, потому что это правило не существует в письменной форме», - цитирует слова Нур ее двоюродный брат.

Спортсменка рассказала, что она чувствовала себя «отвергнутой», потому что ее даже не предупредили о правилах перед забегах.

Некоторые пользователи Твиттера считают, что это суждение имело «расистские» мотивы.

В 2017 году другая старшеклассница-мусульманка, Дженан Хейс, столкнулась с подобной дискриминацией из-за своего хиджаба, когда она была вынуждена сидеть вне игры в баскетбол, потому что у нее не было «документальных доказательств», чтобы доказать, что она покрывала свои волосы в религиозных целях.