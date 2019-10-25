Уйгурский экономист Ильхам Тохти стал лауреатом премии Сахарова

Ильхам Тохти, уйгурский экономист, борющийся за права уйгурского меньшинства в Китае, стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова в 2019 году.

Победитель был выбран политическими лидерами Европейского парламента 24 октября 2019 года.

Объявляя о лауреате, президент парламента Давид Сассоли сказал: «Мне очень приятно объявить, что Европейский парламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова в 2019 году. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он был голосом умеренности и примирения, он был приговорен к пожизненному заключению после показательного процесса в 2014 году.

«Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и призываем уважать права меньшинств в Китае».

Кто такой Ильхам Тохти?

Тохти является сторонником диалога и выступает за реализацию законов о региональной автономии в Китае. За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Несмотря на это, он остается голосом умеренности и примирения между китайцами и уйгурами.

"Когда мой отец впервые начал выступать за права уйгуров, он знал, что может оказаться в тюрьме. Но он решил повести эту борьбу и продолжать ее ради других людей", - заявила в интервью дочь Ильхама Тохти, проживающая сейчас в США. По ее словам, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.

Премия, состоящая из сертификата и 50 000 евро, будет вручена во время церемонии в парламенте в Страсбурге 18 декабря 2019 года.

Напомним, что премия была учреждена Европейским парламентом в честь советского физика, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. В прошлом году ее лауреатом стал украинский режиссер Андрей Сенцов, находившийся тогда в российских застенках. В прошлом лауреатами становились такие личности как Нельсон Мандела, Малала Юсуфзай, Сергей Ковалев, Людмила Алексеева и другие.