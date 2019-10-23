В Синьцзяне задержали начальника полиции за сочувствие замученным уйгурам

Начальник полиции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая был задержан за выражение озабоченности по поводу массовых задержаний и возможных смертей соотечественников-уйгуров в лагерях, расположенных в его городе. Об этом сообщает Радио Свободная Азия (RFA).

Химит Кари, глава поселения Уча в округе Кучар (Куче) префектуры Аксу (на китайском языке, Акэсу), был задержан после критики репрессивной китайской политики, проводимой с апреля 2017 года. Критичные высказывания прозвучали, когда Химит присутствовал на собрании в доме своего друга в начале этого года.

Спустя несколько недель 45-летний Кари был вызван в дисциплинарную службу Бюро общественной безопасности округа Кучар для допроса, доставлен в тюрьму в ходе дальнейшего расследования его дела и обвинен в «раскрытии государственной тайны», сказал источник, который говорил с RFA при условии анонимности.

Согласно источнику, начальник полиции также указал во время дружеской вечеринки, что «многие люди погибли» в лагере Уча, хотя он рассказал подробностей.

RFA сообщает, что когда оно попыталось связалось с Бюро общественной безопасности округа Кучар, сотрудник бюро сказал, что в их офисе «усердно изучают« полицейские обучающие фильмы» и что «Химит Кари - один из людей, фигурирующих в фильмах».

«Он является политическим комиссаром полицейского участка города Уча, ему около 45 лет», - сказал он.

«Его задержали, потому что он выразил сочувствие задержанным, которые погибли в лагере», - добавил он, не предоставив дополнительных подробностей.

Хотя Пекин первоначально отрицал существование лагерей перевоспитания, Китай в этом году изменил курс и начал описывать лагеря как «школы-интернаты», которые обеспечивают профессиональную подготовку уйгуров, препятствуют радикализации и помогают защитить страну от терроризма.

Однако, сообщения Уйгурской службы RFA и других средств массовой информации показали, что находящиеся в лагерях лица задерживаются против их воли и фактически являются заключенными концлагерей.

RFA ранее не сообщало о случаях смерти в лагерях округа Кучар, однако в августе прошлого года сотрудник полиции округа Кучар сказал, что три лагеря, в которых находится большинство заключенных округа, находятся в районе округа Енгишер - около 10 километров от центра города Кучар.

«Я считаю, что более 45 000… [или] чуть менее 10 процентов [населения]», - сказал сотрудник в то время, когда его спросили, сколько жителей уезда Кучар содержится в лагерях.

Этот отчет был опубликован через два месяца после того, как сотрудник ханьского китайского отделения в крематории округа Кучар сообщил RFA, что правительство Аксу вкладывает средства в «центры управления захоронениями» в префектуре и выделило средства на расширение размера объекта, где он работал.

Среди трупов этнических меньшинств, принесенных в его крематорий, были те, кто умер в лагерях, сказал он тогда.

В целом, история с начальником полиции показывает, что даже активное участие уйгуров на стороне китайского коммунистического режима не гарантирует им отсутствие репрессий.