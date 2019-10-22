Нурсултану Назарбаеву расширили полномочия

Когда Нурсултан Назарбаев неожиданно подал в отставку, никто серьезно не рассчитывал, что первый президент Казахстана «ушел на покой» и займется лишь воспитанием внуков и написанием мемуаров. Роль казахского патриарха была тут же официально закреплена новыми законами Казахстана, так что Назарбаев не остался без официальных контролирующих полномочий.

Но как оказалось, и этого было мало. Согласно указу действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева, датированного 9 октября, глава Совета безопасности Нурсултан Назарбаев получил дополнительные полномочия в сфере кадровой политики, позволяющие ему контролировать практически все крупные назначения в республике.

Согласно указу президент будет назначать министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, только после согласования с председателем Совета безопасности.

С главой совета должны быть согласованы назначения руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, — администрации и управления делами президента, Генпрокуратуры, Комитета национальной безопасности, Нацбанка, Республиканской гвардии, службы внешней разведки, службы охраны президента, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и агентства по противодействию коррупции.

Согласования с Назарбаевым потребуют назначения акимов (главы администрации) областей, городов республиканского значения и столицы.

Секретаря Совета безопасности раньше президент назначал по представлению (рекомендации) главы администрации главы государства. Теперь назначение секретаря Совбеза должно согласовываться с председателем совета. Поправки и дополнения вносятся в закон «О Совете Безопасности Республики Казахстан».

Таким образом, почти все крупнейшие назначения в Казахстане пропущены через главу Совбеза. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаев закрепил за собой, еще будучи президентом, в июле 2018 года. В законе говорится, что это право ему принадлежит «в силу его исторической миссии».

Казахстанские чиновники изо всех сил пытаются делать вид, что ничего экстраординарного не произошло. Пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook назвал этот указ, вызвавший различные комментарии в СМИ и соцсетях, «дежурным». «Его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года. Законом предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится первый президент — Елбасы Нурсултан Назарбаев», — объяснил он.

До сих пор не понятно, почему казахи не бросят играть в республиканско-демократические игры, и не объявят Назарбаева падишахом (как чуть не объявили в свое время соседнего туркменбаши Ниязова), в силу «исторической миссии» так сказать. Кстати, сейчас Назарбаев присутствует в Японии, на церемонии интронизации нового императора. Перенимает опыт?