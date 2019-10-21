Президент Казахстана поручил улучшить казахскую латиницу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой усовершенствовать казахский алфавит на латинице. Об этом Токаев написал в своем Twitter.

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки», — отметил президент, не уточнив, о каких именно недостатках идет речь. По его мнению, языковедам необходимо усовершенствовать алфавит.

Напомним, что к 2025 году в Казахстане планируется перевести на латинскую графику все делопроизводство. В феврале этого года был разработан план, а на 2019 год пока запланировано обучать население новому правописанию и подготовить для этого преподавателей.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале прошлого года утвердил латинский вариант казахского алфавита. Его разрабатывали с апреля 2017-го. Перевод алфавита на новую графику сопровождался бурными дискуссиями – в итоге был одобрен лишь третий вариант (без диграфов и апострофов). По мнению Назарбаева, переход на латиницу облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое информационное пространство. При этом он подчеркивал, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.