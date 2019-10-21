Лидеры ингушских активистов отказались от психиатрической экспертизы

Семь ингушских активистов, которых обвиняют в организации применения насилия в отношении представителя власти, отказались от проведения психиатрической экспертизы. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на адвокатов Фатиму Урусову и Билана Дзугаева.

От прохождения экспертизы отказались Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов.

"Их отвезли в Ставрополь. Там они отказались от прохождения экспертизы. Были поставлены такие вопросы: понимал ли обвиняемый значимость совершаемых деяний, отдает ли отчет своим действиям. Несколько вопросов носили характер утверждения. Это вызвало наши категорические возражения", - сказала адвокат Фатима Урусова, защищающая Ахмеда Барахоева и Зарифу Саутиеву.

Последний вопрос в экспертизе был о том, обладают ли обвиняемые лидерскими качествами и способностями, говорит адвокат Билан Дзугаев, защищающий интересы Зарифы Саутиевой.

"Всего по делу ингушских активистов проведено множество экспертиз, в том числе генетическая, дактилоскопическая, судебно-медицинская, видеотехническая, лингвистическая и другие", – пояснил Дзугаев.

Напомним, что 26 марта 2019 г. в Магасе прошел митинг, участники которого выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки Юнус-Бека Евкурова. На следующий день акция переросла в стычки между оппозиционерами и силовиками. Были задержаны десятки людей по уголовному делу об организации насилия по отношению к представителям власти.