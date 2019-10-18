Ингуши жалуются в ЕСПЧ на аресты из-за участия в акциях протеста

Двое жителей Ингушетии - Исропил Нальгиев и Багаудин Гагиев - пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на арест и штраф из-за участия в протестных акциях. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Так например обыск в доме Нальгиева продолжался несколько часов. При этом правоохранители не представились и не показали какие-либо документы, разрешающие проводить обыск, сообщает правозащитный центр "Мемориал", представляющий интересы арестованного.

Гагиев же утверждает, что он и вовсе не принимал участия в митинге, а приехал, чтобы уговорить молодёжь разойтись. Но в итоге и его задержали.

Ранее в ЕСПЧ поступила жалоба от представителя Совета тейпов и Ингушского комитета национального единства Ахмета Барахоева.

Напомним, 26 марта в Магасе прошел митинг, участники которого выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки Юнус-Бека Евкурова. На следующий день акция переросла в стычки между оппозиционерами и силовиками.