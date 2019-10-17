Французская мусульманка подает в суд на политиков за расизм

Француженка, оказавшаяся в центре нового скандала из-за ношения исламского хиджаба в общественных местах, подает в суд на критиковавших ее крайне правых политиков, заявил Коллектив против исламофобии во Франции (CCIF) в среду.

Спор разгорелся на прошлой неделе, когда женщина в платке отправилась в школьную поездку с сыном и другими детьми, чтобы посетить региональный парламент в Бургонь-Франш-Конте на востоке Франции.

Жюльен Одул, член партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, разместил в Твиттере видео, на котором он вступает в конфликт с женщиной.

Ссылаясь на "светские принципы" и на недавнее убийство в Париже четырех сотрудников полиции коллегой-джихадистом, он настаивал, чтобы она сняла свой платок.

Затем члены его партии вышли из зала, прежде чем сделать заявление для прессы, осуждающее "исламистскую провокацию".

CCIF сообщает, что женщина подаст жалобу в прокуратуру в городе Дижон в четверг на «насилие расового характера, совершенное ... лицами с публичной властью».

В пятницу в Париже будет подана вторая жалоба на «разжигание расовой ненависти», говорится в заявлении CCIF.

Адвокат женщины, Сана Бен Хадж, сказала, что ее клиентка почувствовала себя «униженной» из-за инцидента, о котором узнала вся страна.

«Это вопрос не только секуляризма, но и расизма, пытающегося исключить мусульман из республики», - сказал адвокат.

«Без нее эта школьная поездка не могла бы состояться. Не было других родителей, которые могли бы появиться там».

Между тем, опрос общественного мнения, опубликованный в понедельник, показал, что двое из трех французов выступают за то, чтобы запретить родителям, сопровождающим детей в школьных поездках, носить видимые религиозные символы.

Этот спор является лишь очередным конфликтом между радикально-секулярной республикой и мусульманским сообществом Франции.