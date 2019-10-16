Лев Пономарев: Меня преследуют за защиту мусульман

Несколько месяцев назад мы писали о том, что старейшая правозащитная организация "За права человека", обложенная государством штрафами, находится на грани закрытия https://golosislama.com/news.php?id=36554

Однако власти решили не оставлять ей ни малейшего шанса. Вчера стало известно о том, что Минюст "РФ" обратился в суд с требованием официальной ликвидации этой организации.

Совершенно недвусмысленно это решение прокомментировал ее руководитель Лев Пономарев. Как и можно было предположить, помимо общей травли правозащитников, которую они сейчас ведут в стране, конкретно эту организацию силовики невзлюбили еще и за то, что она защищает мусульман (https://youtu.be/jEQyTIfSk0w).

В частности, речь идет об организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной и признанной в России террористической. Пономарев подчеркивает, что он является идеологическим оппонентом этой организации, но считает чудовищным, что только за членство в ней людей приговаривают чуть ли не к пожизненным срокам вроде 24 лет лишения свободы, при том, что никого из них не обвиняют в подготовке терактов как таковых.

Со своей стороны мы также являемся оппонентами этой организации по целому спектру вопросов. Однако как бы мы ни относились к ней, факт заключается в том, что ее легальность или запрет являются показателями отношения государства и к другим мусульманским группам. В тех странах, вроде Великобритании или Австралии, где эта партия легальна, свободно действуют и другие мирные мусульманские группы, там же, где она запрещена, проблемы начинаются и у них.

Впрочем, как видно по тому, что происходит в России, мусульманами эта логика не ограничена, поэтому все сегменты гражданского общества заинтересованы в том, чтобы в светском правовом демократическом государстве могли существовать любые организации кроме тех, что призывают к насильственным действиям против государства и его граждан.