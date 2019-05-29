Правозащитники просят о финансовой помощи

Лев Пономарев, глава старейшего правозащитного движения "За права человека", регулярно вступающегося за гонимых мусульман, обратился к общественности за помощью.

Пономарев рассказал о том, что власти наложили на организацию крупные штрафы за отказ регистрироваться в качестве организации-иностранного агента, что, во-первых, не соответствует действительности, во-вторых, сузило бы ее возможности осуществлять деятельность в РФ.

Соответствующее решение властей обжалуется в судах, однако, пока, если организация не сможет оплатить эти штрафы, что ей не по силу самой, ее ожидает ликвидация.

Мусульмане и другие читатели "Голоса Ислама", имеющие желание и возможность помочь этой организации, могут сделать это платежом банковской картой через форму на ее сайте, либо перечислив деньги на ее счет, реквизиты которого приводятся ниже:

Пожертвование на уставные цели

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