В Буркина-Фасо вооруженные боевики напали на мечеть



Вооруженные люди ворвались в мечеть в Буркина-Фасо, убив более десятка молящихся внутри и вынудив бежать других.

Нападение произошло в Большой мечети в северной деревне Салмосси в пятницу вечером в районе Удалан, граничащем с Мали.

Один источник сообщил агентству AFP, что на месте погибли 13 человек, а трое скончались от полученных травм. Двое раненых были в критическом состоянии.

«С этого утра люди начали покидать этот район», - сказал AFP житель близлежащего города Гором-Гором.

Он сказал, что в местности царит "панический климат", несмотря на военные подкрепления, которые были развернуты после смертельной атаки.

Источник в сфере безопасности и местный чиновник сообщили агентству Reuters, что в результате атаки погибли 15 человек.

Пока не ясно, кем были боевики.

В последние годы в Буркина-Фасо наблюдается всплеск насилия, связанного с вооруженными группами, в том числе с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ*.

*- запрещены в РФ