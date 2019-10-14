В Ингушетии прошел обыск у сопредседателя движения «Мехк-Кел»

В Назрани силовики пришли с обыском к сопредседателю ингушского общественного движения "Мехк-Кхел" Сараждину Султыгову, сообщает "МБХ медиа".

Глава Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев рассказал изданию, что поводом для обыска могла стать информация "о возможном возвращении сына Султыгова Руслана". Считается, что он погиб в Сирии в 2015 году.

Султыгова увезли в управление ФСБ по Ингушетии в Магасе.

Абадиев считает, что обыски могут быть также связаны с обращением Султыгова к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову. Несколько дней назад его уже приглашали в Центр "Э", там ему вынесли предостережение о недопустимости несанкционированных акций.

Напомним, что Сараждин Султыгов - ингушский общественник и активист, выступал против соглашения о границе Чечни и Ингушетии. В 2018 году он был задержан по обвинению в организации несанкционированного митинга.