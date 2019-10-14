Речь Имрана Хана в ООН об исламофобии

Представляем вашему вниманию выступление Имран Хана, премьер-министра Пакистана, на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Один из пунктом выступления Имран Хана был посвящен теме нарастающей в мире исламофобии.

Премьер-министр Пакистана разъяснил причины исламофобии и с чего она началась. Также Имран Хан затронул проблему хиджаба в западных странах и рассказал про то, как западные лидеры зпоупотребляют выражениями «исламский терроризм» и «радикальный Ислам», тем самым приравнивая ислам к терроризм, что и стало основной причиной роста исламофобии.

Цитата Имран Хана: "С чего началась исломофобия? С событий 11 сентября. С чем связано ее начало? С тем, что определенные западные лидеры приравняли терроризм к Исламу. «Исламский терроризм». «Радикальный Ислам». А что такое «радикальный Ислам»? Есть только один Ислам. Ислам, которому мы все следуем – Ислам Пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Другого Ислама нет".

https://youtu.be/ZIFlrrlWzvM