Три фазы турецкого плана по операции в Сирии

Каков план Турции в Сирии? Турецкий военный аналитик, бывший участник контртеррористических операций на юго-востоке страны, а ныне колумнист Al-Monitor, Метин Гюрджан, представил свое видение трех фаз, через которые должна пройти турецкая операция в Сирии. Представляем здесь изложение его вчерашней статьи.

После накопления большого количества бойцов и военной техники в боевом порядке на 80-километровой линии между приграничными городами Турции Акчакале и Джейланпинар президент Реджеп Тайип Эрдоган начал вторжение 9 октября в районы северной Сирии.

В состав сил операции «Источник мира» входят две турецкие танковые бригады, две механизированные пехотные бригады, одна бригада коммандос, два батальона специальных операций жандармерии, различные группы спецназа из примерно 6000 солдат и более 5000 бойцов Сирийской национальной армии (СНА), поддерживаемых Турцией. Еще 1400 бойцов СНА были сначала переведены в Акчакале и теперь участвуют там в операции.

Эта интервенция началась вскоре после того, как США вывели 50 бойцов спецназа, которые патрулировали местность между сирийским Телль-Абьядом и Рас-аль-Айном.

Анкара разделила свою активность на три этапа. На первом этапе она создаст от три-четыре военных базы размером с батальон, покрывая 5-8 километров шоссе, параллельно границе. Поскольку 155-мм турецкие артиллерийские гаубицы и несколько ракетных пусковых установок обеспечат косвенную огневую поддержку наступающим турецким войскам, нет необходимости в непосредственной авиационной поддержке - что делает первый этап относительно простым.

Сильного сопротивления от Отрядов народной самообороны (ОНС) не ожидается, так как они ранее разрушили рвы и баррикады перед выводом войск.

Один из вопросов, касающихся этой операции, заключается в том, будут ли турецкие военные, поддерживаемые СНА, оставаться в сельской местности, как было согласовано с США, и соблюдать установленное США правило не заходить в городские поселения. Если турецкие подразделения попытаются войти в такие центры городов, как Телль-Абьяд, Рас-аль-Айн и Азизия, мы можем сделать вывод, что Турция отказалась от этого игрового плана и в одностороннем порядке реализует свой собственный.

Если это произойдет, столкновения в городах неизбежны, но вряд ли они будут очень интенсивными. В случае сильного сопротивления Анкара будет опираться на около 100 вооруженных беспилотников TB2 и 12 вооруженных беспилотников ANKA, которые она мобилизовала в прошлом году в Африне, и на свои надежные 155-мм гаубицы «Шторм». Турецкие силы могут легко справиться с угрозами низкой интенсивности, не рассчитывая на непосредственную авиационную поддержку самолетов F-16 и ударных вертолетов T129.

Анкара, похоже, не спешит продвигаться на юг и может подождать до окончания встречи 13 ноября между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Другими словами, Анкара будет использовать выжидательную стратегию в течение трех-четырех недель, оценивая результаты деятельности ОНС на местах и ​​реакцию Вашингтона, Москвы, Тегерана, Дамаска, Багдада и Эрбиля (столица Иракского Курдистана) на дипломатической арене.

Вторая фаза будет включать в себя перемещение бригад, ожидающих в тылу, через подразделения первой фазы и СНА. Эти бригады пройдут первый эшелон, чтобы продвинуться глубоко на юг, и СНА откроет новый фронт на восток от Манбиджа. Эти два участка захватят контроль над областью шоссе M4, которая включает в себя города Айн Исса, Таль Тамр и Хасака.

Анкара приняла решение о запуске этой операции около шести месяцев назад. С тех пор турецкие военные, несомненно, занимались обширным анализом целей. Теперь Турция точно знает, где находится тяжелое оружие ее противника, важнейшие оперативные и коммуникационные центры ОНС, позиции и туннели. Но это регион, до которого уже не могут добраться 155-мм гаубицы, бьющие на 40 км, и продвигающимся войскам потребуется непосредственная авиационная поддержка самолетов F-16 и вертолетов T129, а также вертолетов для медицинской эвакуации и выполнения важнейших задач материально-технического обеспечения.

Откроют ли США на этом этапе воздушное пространство для турецкой авиации? Из официальных заявлений мы знаем, что министерство обороны США разрешало участие Турции в предыдущих воздушных акциях против ИГИЛ*. В настоящее время ВВС США исключили Турцию из воздушного планирования операции «Непоколебимая решимость», коалиционной операции против ИГИЛ.

Тем не менее, по состоянию на 10 октября турецкие F-16 все еще могли войти в воздушное пространство Сирии, что означает - предполагая, что турецкие военно-воздушные силы вряд ли рискнут въехать в это запрещенное воздушное пространство в одностороннем порядке - что между США и турецкими военными все еще существует воздушная координация.

На этом этапе будет необходима непосредственная авиационная поддержка для продвижения турецких бронированных колонн. Во время операции Турции в Африне с января по март 2018 года российские военно-воздушные силы контролировали темп операции, то открывая то закрывая воздушное пространство для Турции.

Что будут делать ВВС США сейчас? На этом этапе, как Эрдоган описал в своей недавней речи на Генеральной Ассамблее ООН, безопасная зона означает контроль над территорией, простирающейся на 30 километров в глубину и 480 километров в длину, в основном к северу от шоссе M4.

На последнем этапе, когда (и если) 2 миллиона беженцев вернутся в Сирию, будут построены соответствующие поселения в районе, расширяющемся на юг в направлении Ракки на северо-восточном берегу Евфрата. На этом третьем этапе ОНС, вероятно, откажется от всех своих территориальных амбиций на северо-востоке Сирии, и соответственно от сопротивления.

ОНС возложит ответственность на Соединенные Штаты. Прежде чем отступить, ОНС сместит большинство своих бойцов к северу от Дейр-эз-Зора. Это ослабит позиции США против поддерживаемых Россией сил Башара Асада, проиранских ополченцев и оставшихся ячеек ИГИЛ.

ОНС существенно расширила свои возможности, включая территориальный контроль, наступательно вооружение; снайперские операции; косвенную огневую поддержку; сложная военную технику для туннельной войны; создание оборонительных периметров в городской войне; развертывание и защиту придорожных бомб; артиллерийскую и ракетную огневую поддержку без прямой видимости; масштабные логистические движения; артиллерийское наблюдение; наблюдение и разведка беспилотными летательными аппаратами.

Некоторые читатели могут подумать, что, поскольку турецкие военные не могли победить незаконную Рабочую партию Курдистана (РПК) в течение четырех десятилетий, возможно, у связанной с РПК партии есть шанс. Я не разделяю эту точку зрения по следующим причинам:

Фактор Оджалана: Анкара может рекрутировать заключенного в тюрьму лидера РПК Абдуллу Оджалана, чтобы призвать его к прекращению боевых действий против турецкой армии в Сирии.

Территориальный контроль: РПК всегда терпела неудачу, когда возвращалась к конвенциональной войне для достижения территориального контроля.

Местность и погода: РПК всегда использовала суровую погоду и местность для своей партизанской войны, но на северо-востоке Сирии нет гор, а зима относительно мягкая.

Демография: Для РПК северная Сирия представляет этнические, религиозные и племенные проблемы, в большей степени, чем та, с которой она сталкивалась в частях Турции с курдским большинством и на севере Ирака.

Американские военные отчаянно нуждаются в конвенциональных военных возможностях ОНС на севере Сирии для борьбы с остатками ИГИЛ, для контроля над силами Асада, для сдерживания проиранских ополченцев, в основном находящихся в богатом нефтью Дейр-эз-Зоре, и для обеспечения безопасности границ на востоке с Ираком. Соединенные Штаты не могут позволить ОНС уйти в подполье и стать повстанцами. Очевидно, что второй этап - и особенно, если США это позволят, третий этап - будут чрезвычайно сложными.

Как эта операция повлияет на район к западу от Евфрата? Как отреагируют Россия, Иран и Асад? На сентябрьском саммите в Анкаре Иран и Россия молчали и каким-то образом дали зеленый свет Турции. Теперь они вспоминают Аданский протокол 1998 года между Анкарой и Дамаском, который ограничивал деятельность РПК в Сирии, и хотят, чтобы Анкара быстро связалась с Дамаском, чтобы использовать эту операцию в качестве посреднического инструмента для начала переговоров между двумя столицами. Это давление на Анкару, чтобы она связалась с Дамаском, будет усиливаться.

Поскольку приоритетом России и Ирана является удаление всего военного присутствия США из Сирии, они пока будут придерживаться выжидательной политики, но они, вероятно, попытаются стать посредниками между Анкарой и ОНС.

В ближайшие дни Анкара перенесет свои разведывательные и СНА активы с запада Евфрата на восток с намерением оставить только радикалов в районе Идлиба, что оправдывает жесткие действия поддерживаемых Россией сил Асада.

Что касается внутреннего фронта, то следует ожидать средних и крупных протестов в городах с курдским большинством на юго-востоке и в крупных мегаполисах Турции. Но власти уже жестко контролируют эти города, поэтому влияние протестов будет слабым. Следует также отметить, что турецкая популярная поддержка этой операции очень высока, что делает ее хорошим инструментом властей для внутреннего политического потребления.

На начальном этапе турецкой операции ОНС могут легко использовать противотанковые управляемые ракеты, а также автомобильные или придорожные бомбы, чтобы поражать военные цели в пограничных городах Турции. Но я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы отговорить Анкару.

В течение двух лет, заключает Метин Гюрджан, я предсказывал, что столкновение между турецкой армией и ОНС неизбежно к востоку от Евфрата. Турция начала операцию, но конец ее определять будет не Анкары. Анкара будет зажата между США и Россией. Именно они изначально решат, как продвигается операция, насколько она будет жесткой и как она будет развиваться. Затем это также будут определять Асад, Тегеран, Багдад или Эрбиль. Полевые реалии будут определяться больше выбором действий других игроков, чем военным мастерством Турции и ОНС.

Понятно, что военная мощь будет важна, но она не будет решающим фактором. Поэтому неизбежный вопрос таков: насколько далеко Турция готова пройти через этот темный туннель, полный неопределенностей, без временных ограничений?

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