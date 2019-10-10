Парламент Малайзии отменил закон о "фейковых новостях"

Малайзия отменила закон, который признает «фейковые новости» преступлением. Это случилось через год после того, как сенат, контролируемый оппозицией, заблокировал первоначальную попытку отменить закон.

Закон бывшего премьер-министра Наджиба Разака о противозаконных новостях 2018 года был принят, как утверждают критики, с целью подавить инакомыслие всего за несколько недель до того, как он проиграл выборы в мае 2018 года.

Согласно закону, те, кого признали виновными в распространении того, что признано «фейковых новостями» (или того, что власти считают «фейковыми новостями»), могут получить шесть лет тюрьмы и штраф на 500 000 ринггитов (120 000 долларов США).

Отмена была принята в нижней палате парламента в среду простым большинством. Верхняя палата может заблокировать решение только один раз.

Правозащитные организации осудили закон как репрессивный и обвинили Наджиба в использовании его для сокрытия обвинений в коррупции и злоупотреблениях.

«Отмена закона о фальшивых новостях - это долгожданная новость, которая давно назрела», - заявил заместитель директора Human Rights Фил Робертсон.

«Такие анти-фальшивые законы о новостях - это просто ребрендинг правительственной цензуры в более привлекательной форме, предназначенный для обмана людей, позволяя чиновникам прекратить критику, которая им не нравится», - сказал Робертсон.

Малайзия была одной из первых стран в мире, которая ввела закон против «фейковых новостей».

Соседний Сингапур принял аналогичное законодательство, которое вступило в силу в этом месяце, несмотря на возражения оппозиционных политиков. Таиланд планирует в ноябре открыть центр для мониторинга таких новостей в интернете.