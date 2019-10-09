США запретили въезд китайским чиновникам и их семьям из-за репрессий уйгуров

Соединенные Штаты заявили во вторник, что ограничат визы китайским чиновникам в связи с репрессиями против уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, через день после введения коммерческих ограничений.

«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить свою кампанию репрессий в Синьцзяне», - заявил государственный секретарь Майк Помпео.

Помпео призвал Китай «освободить всех произвольно задержанных и прекратить попытки заставить членов мусульманского меньшинства, проживающих за границей, вернуться в Китай, чтобы столкнуться с неопределенной судьбой».

Госдепартамент заявил, что ограничит выдачу виз китайским правительственным чиновникам и должностным лицам коммунистической партии, вовлеченным в «задержание или репрессии» уйгуров, казахов или других преимущественно мусульманских групп в Синьцзяне.

Положение также повлияет на членов их семей, в том числе детей, которые могут стремиться получить престижное американское образование. Напомним, что дети коммунистических китайских бонз часто учатся в США.

Государственный департамент не указал имена чиновников, которых затронет решение.

Но законодатели обратились к Белому дому с конкретной просьбой принять меры против Чэнь Цюанго, главы отделения коммунистической партии в Синьцзяне. Он известен своей репрессивной политикой в Тибет, прежде чем его сделали главным по Синьцзяну.

Напомним, что за день до этого министерство торговли США занесло в черный список 28 китайских компаний, в том числе компанию по видеонаблюдению Hikvision и компании по искусственному интеллекту Megvii Technology и SenseTime, из-за их участия в репрессиях против уйгуров.

Пекин выразил свое «сильное недовольство и решительную оппозицию» в связи с этим шагом и отрицает, что в Синьцзяне были нарушения прав человека.