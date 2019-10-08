К ингушской активистке Зарифе Саутиевой не пускают двух адвокатов

Двум адвокатам ингушской активистки Зарифы Саутиевой, которая содержится сейчас в СИЗО Нальчика, не пускают ее двух адвокатов. Об этом сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на юриста Билана Дзугаева.

"К ней не допускают адвокатов Магомеда Бекова и Фатиму Урусову. У сотрудников СИЗО есть указание от следствия, кого пускать, а кого – нет. Но это незаконно", – заявил Дзугаев.

По его словам, Беков и Урусова вступили в дело позже, чем он. "Это решение ее родственников. Я с самого начала участвую в следственных действиях. Они участвуют в заседаниях по продлению меры пресечения, навещали ее в СИЗО. Закон не ограничивает число адвокатов. Мы разбираемся с этим вопросом", –​ заключил Дзугаев.

Напомним, что Саутиеву задержали 12 июля на территории Северной Осетии. Против нее возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.