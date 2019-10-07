Население России увеличится лишь за счет мигрантов

Население России будет сокращаться как минимум до 2023 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, который был внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство ТАСС.

Согласно поданному документу, до 2023 года увеличению численности населения будет способствовать только рост числа мигрантов. Рассчитывать на естественный прирост населения можно лишь с 2024 года. Численность населения России к 2024 году может достигнуть около 149 миллионов человек.​

Напомним, что ранее Росстат зафиксировал ускорение естественной убыли населения России. В первой половине 2019 года число умерших россиян превышало число родившихся на 199 тысяч человек. Даже миграционный поток не смог компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. В начале 2019 года оно не превышало 35 миллионов человек.

В конце декабря Росстат сообщал, что в России впервые за 10 лет снизилась численность населения.

Заметим, что с 2015 года в статистике государственного агентства учитывается и население аннексированного Крыма (это около двух миллионов человек). Между тем с момента аннексии полуострова в 2014 году население Крыма сократилось примерно на 50 тысяч человек, в том числе за счет переезда крымских татар в различные области Украины. При расчете данных Росстат использует и демографические показатели полуострова, что может влиять на общую статистику.